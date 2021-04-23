İzmir iftar vakti 2021: İzmir'de iftar saat kaçta yapılacak, ezan kaçta okunacak? 23 Nisan İzmir iftar saati ve imsak vakti
İzmir iftar vakti Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile erişime açıldı. İzmir'de oruç tutan Müslümanlar, İzmir iftar saati ile oruçlarını açacaklar. 23 Nisan imsakiyesi ile İzmir'in tüm ilçelerinde ve kentte ezan vakitlerini yayınlayan Diyanet, Müslümanların merak ettiği İzmir'de iftar saat kaçta yapılacak? sorusuna da yanıt verdi. İbadetlerini tam ve eksiksiz ifa edenler, iftarın ardından sahur ve imsak vakitlerini de 2021 İmsakiyesi ile öğrenebilecekler. İşte, 23 Nisan İzmir iftar ve sahur vakitleri bilgisi.
İzmir iftar vakti iftara dakikalar kala gündeme geldi. Ramazan ayını İzmir'de geçiren vatandaşlar, 23 Nisan İzmir iftar saatine odaklandı. İzmir iftar saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. Diyanet imsakiyesine göre, bu akşam İzmir'de iftar 20:02 olacak.
İZMİR İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
İzmir'de iftar bu akşam 20:02 olacak. Sahur ise, 04:46 olarak açıklandı
İZMİR 2021 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|imsak(Sahur)
|Akşam(İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|05:05
|19:52
|21:13*
|2
|14.04.2021
|05:03
|19:53
|21:14
|3
|15.04.2021
|05:02
|19:54
|21:16
|4
|16.04.2021
|05:00
|19:55
|21:17
|5
|17.04.2021
|04:58
|19:56
|21:18
|6
|18.04.2021
|04:56
|19:57
|21:19
|7
|19.04.2021
|04:55
|19:58
|21:21
|8
|20.04.2021
|04:53
|19:59
|21:22
|9
|21.04.2021
|04:51
|20:00
|21:23
|10
|22.04.2021
|04:50
|20:01
|21:24
|11
|23.04.2021
|04:48
|20:02
|21:26
|12
|24.04.2021
|04:46
|20:03
|21:27
|13
|25.04.2021
|04:45
|20:04
|21:28
|14
|26.04.2021
|04:43
|20:05
|21:30
|15
|27.04.2021
|04:41
|20:06
|21:31
|16
|28.04.2021
|04:40
|20:07
|21:32
|17
|29.04.2021
|04:38
|20:08
|21:34
|18
|30.04.2021
|04:36
|20:09
|21:35
|19
|01.05.2021
|04:35
|20:10
|21:36
|20
|02.05.2021
|04:33
|20:10
|21:37
|21
|03.05.2021
|04:31
|20:11
|21:39
|22
|04.05.2021
|04:30
|20:12
|21:40
|23
|05.05.2021
|04:28
|20:13
|21:41
|24
|06.05.2021
|04:27
|20:14
|21:43
|25
|07.05.2021
|04:25
|20:15
|21:44
|26
|08.05.2021
|04:24
|20:16
|21:45**
|27
|09.05.2021
|04:22
|20:17
|21:47
|28
|10.05.2021
|04:21
|20:18
|21:48
|29
|11.05.2021
|04:19
|20:19
|21:49
|30
|12.05.2021
|04:18
|20:20
|21:51***