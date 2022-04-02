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İZMİR İFTAR VAKİTLERİ: İzmir'de iftar saat kaçta? İzmir 2022 imsakiyesi

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İzmir iftar saatleri, 2022 Ramazan başlamasıyla gündeme geldi Üç ayların sonuncusu mübarek ramazan ayı nisan ve mayıs aylarında idrak ediliyor. İzmir iftar vakitleri ve akşam ezanına ne kadar kaldığı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan İzmir imsakiyesi ile belli oldu. Peki, İzmir'de iftar saat kaçta? İşte İzmir 2022 imsakiyesi

1/3İZMİR İFTAR VAKİTLERİ: İzmirde iftar saat kaçta İzmir 2022 imsakiyesi

2022 Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim ile duyuruldu. İlk oruçlarını 2 Nisan’da tutacak olan Müslümanlar bir ay boyunca bu ibadeti yerine getirecekler. Saat farkı nedeniyle sahur ve iftar vakitleri illere göre farklılık gösteriyor. Peki, İzmir'de ilk sahur ve iftar saat kaçta?

2/3İZMİR İFTAR VAKİTLERİ: İzmirde iftar saat kaçta İzmir 2022 imsakiyesi

İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
       
02 Nisan 2022 Cumartesi05:2506:4813:2016:5419:4221:00
03 Nisan 2022 Pazar05:2306:4713:2016:5419:4321:01
04 Nisan 2022 Pazartesi05:2106:4513:2016:5419:4421:02
05 Nisan 2022 Salı05:2006:4413:1916:5519:4521:03
06 Nisan 2022 Çarşamba05:1806:4213:1916:5519:4621:05

 

3/3İlk iftar Iğdır ve Hakkaride, son iftar Çanakkale ve Edirnede

İlk iftar Iğdır ve Hakkari'de, son iftar Çanakkale ve Edirne'de

İlk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. Ayrıca Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar, 14 saat 27 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu tutacak.

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