İzmir iftar vakti 2021: İzmir'de iftar saat kaçta ezan ne zaman okunacak? İzmir'de iftar ve sahur vakitleri (2021 İzmir Ramazan imsakiyesi)
İzmir iftar vakti 2021 Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. Mübarek ramazan ayında 10 günü geride bırakan Müslümanlar, İzmir iftar saatleri ile iftar hazırlıklarına yön verecek. İzmir iftar saati ile birlikte orucunu açacak olan pek çok Müslüman, 22 Nisan tarihli imsak vaktini araştırıyor. İzmir'de iftar saat kaçta ezan ne zaman okunacak? sorusuna vatandaşlar Diyanet 2021 imsakiyesinden yanıt alacaklar. İşte, 22 Nisan İzmir iftar ve sahur vakitleri bilgisi
İzmir iftar vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Ramazan ayını İzmir'de geçiren vatandaşlar, iftar saatini merak ediyor. İftar vakitleri, illere ve günlere göre farklılık gösteriyor. İzmir iftar saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, İzmir'de iftara ne kadar, kaç saat kaldı? İşte İzmir iftar vakitleri
İzmir iftar vakti vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. İzmir iftar saati ile birlikte orucunu açacak olan pek çok Müslüman, 22 Nisan tarihli imsak vaktini araştırıyor. Peki, İzmir'de iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, İzmir iftar ve sahur vakti imsakiye bilgileri
İZMİR İFTAR SAATLERİ
İzmir'de iftar bu akşam saat 20:01'de okunacak. İzmir'de teravih namazı ise saat 21:24'de kılınacak
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İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|imsak(Sahur)
|Akşam(İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|05:05
|19:52
|21:13*
|2
|14.04.2021
|05:03
|19:53
|21:14
|3
|15.04.2021
|05:02
|19:54
|21:16
|4
|16.04.2021
|05:00
|19:55
|21:17
|5
|17.04.2021
|04:58
|19:56
|21:18
|6
|18.04.2021
|04:56
|19:57
|21:19
|7
|19.04.2021
|04:55
|19:58
|21:21
|8
|20.04.2021
|04:53
|19:59
|21:22
|9
|21.04.2021
|04:51
|20:00
|21:23
|10
|22.04.2021
|04:50
|20:01
|21:24
|11
|23.04.2021
|04:48
|20:02
|21:26
|12
|24.04.2021
|04:46
|20:03
|21:27
|13
|25.04.2021
|04:45
|20:04
|21:28
|14
|26.04.2021
|04:43
|20:05
|21:30
|15
|27.04.2021
|04:41
|20:06
|21:31
|16
|28.04.2021
|04:40
|20:07
|21:32
|17
|29.04.2021
|04:38
|20:08
|21:34
|18
|30.04.2021
|04:36
|20:09
|21:35
|19
|01.05.2021
|04:35
|20:10
|21:36
|20
|02.05.2021
|04:33
|20:10
|21:37
|21
|03.05.2021
|04:31
|20:11
|21:39
|22
|04.05.2021
|04:30
|20:12
|21:40
|23
|05.05.2021
|04:28
|20:13
|21:41
|24
|06.05.2021
|04:27
|20:14
|21:43
|25
|07.05.2021
|04:25
|20:15
|21:44
|26
|08.05.2021
|04:24
|20:16
|21:45**
|27
|09.05.2021
|04:22
|20:17
|21:47
|28
|10.05.2021
|04:21
|20:18
|21:48
|29
|11.05.2021
|04:19
|20:19
|21:49
|30
|12.05.2021
|04:18
|20:20
|21:51***