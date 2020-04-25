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Haber Giriş: 25 Nisan 2020 - 15:09,

İzmir iftar saatleri 2020: İzmir iftar saati kaçta yapılacak? 2020 İzmir Ramazan imsakiyesi

İzmir iftar saati, sofra başında toplanıp oruçlarını açacağı saati merak eden pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. İzmir iftar vakti 2020 bilgilerine göre hazırlıklarını yapacak olan birçok Müslüman, bu bilgilere erişmek için İzmir Ramazan imsakiyesi 2020’den yararlanacak. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre İzmir'de iftar saat kaçta yapılacak? İşte, İzmir iftar vakti 2020 ve Ramazan imsakiyesi bilgileri

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Manevi iklimin yaşandığı Ramazan ayının ikinci gününde İzmir iftar vakti bilgileri aracılığıyla hazırlıklarına başlayacak olan binlerce Müslüman, internet üzerinden 2020 İzmir Ramazan imsakiye bilgilerine erişmek istiyor. Oruçların açılıp duaların edileceği İzmir iftar saati sonrasında sahur vakti için bekleyişe geçecek olan binlerce kişi, İzmir sahur ve iftar saatleri imsakiyesi aracılığıyla gece kaçta sahura kalkacaklarını da öğrenebilecek. İşte, İzmir'de iftar saat kaçta yapılacak sorusunun cevabı ve Ramazan imsakiyesi bilgileri

İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ VE İFTAR-SAHUR SAATLERİ BİLGİSİ

İzmir'de 25 Nisan'da iftar 20.04’de sahur ise 04:42'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerin imsakiye bilgileri ise şu şekilde olacak;

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:4620:0321:27*
225.04.202004:4420:0421:29
326.04.202004:4220:0521:30
427.04.202004:4120:0621:31
528.04.202004:3920:0721:33
629.04.202004:3820:0821:34
730.04.202004:3620:0921:35
801.05.202004:3420:1021:36
902.05.202004:3320:1121:38
1003.05.202004:3120:1221:39
1104.05.202004:3020:1321:40
1205.05.202004:2820:1421:42
1306.05.202004:2620:1421:43
1407.05.202004:2520:1521:44
1508.05.202004:2320:1621:46
1609.05.202004:2220:1721:47
1710.05.202004:2120:1821:48
1811.05.202004:1920:1921:50
1912.05.202004:1820:2021:51
2013.05.202004:1620:2121:52
2114.05.202004:1520:2221:54
2215.05.202004:1420:2321:55
2316.05.202004:1220:2421:56
2417.05.202004:1120:2421:58
2518.05.202004:1020:2521:59
2619.05.202004:0920:2622:00**
2720.05.202004:0720:2722:01
2821.05.202004:0620:2822:03
2922.05.202004:0520:2922:04
3023.05.202004:0420:3022:05


İZMİR VE TÜM İLLERİN İMSAKİYE BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle hafta içi metro, tramvay, İZBAN ve İZDENİZ seferlerinde değişiklik yaptı, iftar saati öncesi seferler sıklaştırıldı. ESHOT ve İZULAŞ otobüsleri de hafta içi 16.00-21.00 saatleri arasında yoğun sefer programlarına devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle hafta içi iftar saati öncesi toplu ulaşım sefer programlarında değişiklikler yaptı. ESHOT ve İZULAŞ otobüslerinin, 06.00-10.00 ve 16.00-21.00 saatleri arasında yoğun sefer programlarına devam edeceğini bildirdi. 10.00-16.00 saatleri arasındaki tüm hatlarda seferlerin saatte bir yapılacağı, 21.00’den gece yarısına kadar ise 49 ana hatta saat başlarında karşılıklı seferler devam edeceği ifade edildi.

Metro ve tramvay

İzmir Metrosunda iftar öncesi sefer sıklıkları 16.00-21.00 saatleri arasında 4,5 dakikada bir olacak şekilde düzenlendi. Aynı saat diliminde Konak Tramvayının 6 dakikada bir, Karşıyaka Tramvayının ise 10 dakikada bir sefer yapacağı açıklandı.

Metroda 06.00-10.00 saatleri arasında 5 dakikada bir, 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir sefer yapılacağı duyuruldu.

Konak Tramvayı 06.00-10.00 saatleri arasında 7,5 dakikada bir, 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 saatleri arasında 40 dakikada bir sefer yapacak. Karşıyaka Tramvayı; 06.00-10.00 saatleri arasında 10 dakikada bir, 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 saatleri arasında 40 dakikada bir sefer yapacak.

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İZBAN'da 6 dakikada 1 tren

İZBAN Güney hattında Gaziemir'den Alsancak yönüne 17.16, 17.38, 18.02 ve 18.26'da dört ek sefer planlandı. Alsancak-Gaziemir arasında da 17.39, 18.03, 18.27 ve 18.51'de yine dört ek tren çalışacak. Böylelikle yolcunun en fazla olduğu bu bölgede, iftar öncesi bir saat boyunca sefer sıklığı 6 dakikada 1'e inecek.

Kuzey hattında ise Çiğli-Cumaovası arasında 16.03'de hareket edecek ek bir tren çalışırken, Çiğli-Menemen arasında 15.38, 16.01, 16.25 seferleri devreye alınacak. Böylelikle bu bölgede de 4 ek sefer çalışmış olacak.

Buna ek olarak, yine iftar öncesinde merkez hatta 12 dakikada bir kalkan trenlerin başlangıç saatleri birer saat öne çekildi. Trenler Cumaovası'ndan Menemen'e 15.46, Menemen'den Cumaovası'na 16.09'da hareket edecek. Uygulama sokağa çıkma yasağının yapılmadığı günlerde geçerli olacak.

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Gemiler yarım saatte birİZDENİZ’de ise Konak-Karşıyaka hattında hafta içi 17.00-19.30 saatleri arasında saatte bir yapılan gemi seferleri yarım saatte bire çıkarıldı. Yolcu gemileri, Karşıyaka-Konak hattında 07.30-09.30 aralığında saatte bir çalışmaya devam edecek. Aynı hatta 17.00-19.00 aralığında ise yarım saatte bir sefer yapılacak. Konak-Karşıyaka hattında 08.00-10.00 aralığında saatte bir yapılan seferler; 17.30-19.30 aralığında yarım saatte bir olacak. Gün içinde ise mesaileri öğlen başlayan banka çalışanları için 11.30’da Karşıyaka-Konak; 12.00’de Konak-Karşıyaka seferleri yapılacak. Arabalı vapurlar, hafta içi Bostanlı-Üçkuyular hattında karşılıklı olarak 07.30-09.30 ve 16.30-18.30 dilimlerinde saate bir seferlerine devam edecek.Tüm toplu ulaşım araçlarının güncellenmiş sefer programlarına, İzmir Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden, toplu ulaşım kurum ve kuruluşlarının sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği belirtildi.

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