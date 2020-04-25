İzmir iftar saatleri 2020: İzmir iftar saati kaçta yapılacak? 2020 İzmir Ramazan imsakiyesi
İzmir iftar saati, sofra başında toplanıp oruçlarını açacağı saati merak eden pek çok vatandaş tarafından sorgulanıyor. İzmir iftar vakti 2020 bilgilerine göre hazırlıklarını yapacak olan birçok Müslüman, bu bilgilere erişmek için İzmir Ramazan imsakiyesi 2020’den yararlanacak. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre İzmir'de iftar saat kaçta yapılacak? İşte, İzmir iftar vakti 2020 ve Ramazan imsakiyesi bilgileri
Manevi iklimin yaşandığı Ramazan ayının ikinci gününde İzmir iftar vakti bilgileri aracılığıyla hazırlıklarına başlayacak olan binlerce Müslüman, internet üzerinden 2020 İzmir Ramazan imsakiye bilgilerine erişmek istiyor. Oruçların açılıp duaların edileceği İzmir iftar saati sonrasında sahur vakti için bekleyişe geçecek olan binlerce kişi, İzmir sahur ve iftar saatleri imsakiyesi aracılığıyla gece kaçta sahura kalkacaklarını da öğrenebilecek. İşte, İzmir'de iftar saat kaçta yapılacak sorusunun cevabı ve Ramazan imsakiyesi bilgileri
İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ VE İFTAR-SAHUR SAATLERİ BİLGİSİ
İzmir'de 25 Nisan'da iftar 20.04’de sahur ise 04:42'de gerçekleşecek.
Önümüzdeki günlerin imsakiye bilgileri ise şu şekilde olacak;
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:46
|20:03
|21:27*
|2
|25.04.2020
|04:44
|20:04
|21:29
|3
|26.04.2020
|04:42
|20:05
|21:30
|4
|27.04.2020
|04:41
|20:06
|21:31
|5
|28.04.2020
|04:39
|20:07
|21:33
|6
|29.04.2020
|04:38
|20:08
|21:34
|7
|30.04.2020
|04:36
|20:09
|21:35
|8
|01.05.2020
|04:34
|20:10
|21:36
|9
|02.05.2020
|04:33
|20:11
|21:38
|10
|03.05.2020
|04:31
|20:12
|21:39
|11
|04.05.2020
|04:30
|20:13
|21:40
|12
|05.05.2020
|04:28
|20:14
|21:42
|13
|06.05.2020
|04:26
|20:14
|21:43
|14
|07.05.2020
|04:25
|20:15
|21:44
|15
|08.05.2020
|04:23
|20:16
|21:46
|16
|09.05.2020
|04:22
|20:17
|21:47
|17
|10.05.2020
|04:21
|20:18
|21:48
|18
|11.05.2020
|04:19
|20:19
|21:50
|19
|12.05.2020
|04:18
|20:20
|21:51
|20
|13.05.2020
|04:16
|20:21
|21:52
|21
|14.05.2020
|04:15
|20:22
|21:54
|22
|15.05.2020
|04:14
|20:23
|21:55
|23
|16.05.2020
|04:12
|20:24
|21:56
|24
|17.05.2020
|04:11
|20:24
|21:58
|25
|18.05.2020
|04:10
|20:25
|21:59
|26
|19.05.2020
|04:09
|20:26
|22:00**
|27
|20.05.2020
|04:07
|20:27
|22:01
|28
|21.05.2020
|04:06
|20:28
|22:03
|29
|22.05.2020
|04:05
|20:29
|22:04
|30
|23.05.2020
|04:04
|20:30
|22:05
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