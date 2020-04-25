İzmir iftar saatleri 2020: İzmir iftar saati kaçta yapılacak? 2020 İzmir Ramazan imsakiyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle hafta içi metro, tramvay, İZBAN ve İZDENİZ seferlerinde değişiklik yaptı, iftar saati öncesi seferler sıklaştırıldı. ESHOT ve İZULAŞ otobüsleri de hafta içi 16.00-21.00 saatleri arasında yoğun sefer programlarına devam edecek.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle hafta içi iftar saati öncesi toplu ulaşım sefer programlarında değişiklikler yaptı. ESHOT ve İZULAŞ otobüslerinin, 06.00-10.00 ve 16.00-21.00 saatleri arasında yoğun sefer programlarına devam edeceğini bildirdi. 10.00-16.00 saatleri arasındaki tüm hatlarda seferlerin saatte bir yapılacağı, 21.00’den gece yarısına kadar ise 49 ana hatta saat başlarında karşılıklı seferler devam edeceği ifade edildi.



Metro ve tramvay



İzmir Metrosunda iftar öncesi sefer sıklıkları 16.00-21.00 saatleri arasında 4,5 dakikada bir olacak şekilde düzenlendi. Aynı saat diliminde Konak Tramvayının 6 dakikada bir, Karşıyaka Tramvayının ise 10 dakikada bir sefer yapacağı açıklandı.



Metroda 06.00-10.00 saatleri arasında 5 dakikada bir, 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir sefer yapılacağı duyuruldu.



Konak Tramvayı 06.00-10.00 saatleri arasında 7,5 dakikada bir, 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 saatleri arasında 40 dakikada bir sefer yapacak. Karşıyaka Tramvayı; 06.00-10.00 saatleri arasında 10 dakikada bir, 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 saatleri arasında 40 dakikada bir sefer yapacak.