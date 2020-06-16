İzmir Göl Gazinosu...Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler...
Bugünün magazin ünlülerinin geçmişte nasıl göründüğünü biliyor musunuz. Peki ya daha onlar ortada yokken magazin sayfalarına kimlerin konuk olduğunu.
1994 yılında Hülya Avşar, Demet Akalın, Kamil Sönmez, Özcan Deniz ve Nalan'ın da aralarında bulunduğu kadro ile İzmir Göl Gazinosu'nda sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, ogünlere ait bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.
Mahsun Kırmızıgül fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Olay fotoğraf. Bu ceket, giydiğim kırmızı ceketten sonra en göz alıcı ceketim. Şu asalete bakın. Juventus forması mı? Perde mi? Beşiktaş forması mı? Zebra mı? Bende bilmiyorum. Bildiğim tek şey var. Bunu diken modacı bu ceket çok konuşulacak demişti. Adam haklı çıktı. Hülya Avşar, Al Pacino’nun yerli versiyonu hanıma ağa sanki. Özcan boynundaki fular ile benden beter. Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler. Bu kadro ile İzmir Göl gazinosunda bir sezon beraber sahaneye çıktık. İnanın sahneye çıkmayı , müzik yapmayı özledim. "
BİR ZAMANLAR MAGAZİN DÜNYASI
Şimdi Hafta Sonu dergisi , Hürriyet arşivi ve Instagram'dan derlediğimiz fotoğraflar eşliğinde nostaljik bir yolculuğa çıkalım.
ÖLÜRSEM ÖLEYİM
Cüneyt Arkın, fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Türkan'la ilk filmimi çekerken “Sakın gözlerine bakma ölürsün” dediler. Kim gencecik yaşta ölmek ister ki? Karşılıklı ilk sahnemizde bu lafı çıkaramıyorum aklımdan. Kulaklarına, alnına, çenesine falan bakıyordum hep repliklerimi söylerken. Türkan nezaketten susuyor ama ben bir türlü istenen oyunculuğu veremiyordum. Sonunda “Ölürsem öleyim” diye isyan ettim ve baktım gözlerine.Gözler göz değil gözistandı, memleket türküsüydü. Türkan o kadar alçakgönüllüdür ki, çocuk gibi darılır, çocuk gibi sevinir. Çok büyük aşk filmleri çektik birlikte. Genç kadınlar, delikanlılar özel hayatlarında bizim gibi sevip, bizim gibi aşık oluyorlardı.."
YAYINLANMAMIŞ FOTOĞRAFLAR
Bülent Ersoy'un yıllar önce çekilmiş ve hiç yayınlanmamış fotoğrafları ortaya çıktı. 80'li yıllarda havalimanında hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaşan ünlü şarkıcı çok sayıda hatıra fotoğrafı çektirmiş.
BU FOTOĞRAFTAN ÜÇ AY SONRA...
Sunal, sosyal medyada geçmiş anıların yeniden paylaşıldığı perşembe gününü kızı Ezo'nun doğumundan üç ay önce çekilen bir aile pozuna ayırdı.
Gül Sunal, eşi Kemal Sunal ve oğlu Ali Sunal ile çekilen fotoğrafı " Bu fotoğrafın çekildiği günden 3 ay sonra Ezo’nun aramıza katılmasıyla dört kişi olduk" notuyla paylaştı. Sunal'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
Fotoğraflar: Instagram
SEZİNİM VE ANNESİ MUHSİNE
Mehmet Ali Erbil, ilk eşi ve kızı Sezin Erbil ile yıllar önce çekilen fotoğrafını "Sezinim ve annesi Muhsine" notu ile Instagram'da paylaştı.
YAKIŞIKLIYI TANIDINIZ MI?
Türk sinemasının ünlü ismi Filiz Akın, sosyal medya hesabından yıllar önce çekilmiş bir fotoğraf paylaşıp, takipçilerine "Bu resimdeki seneler önce"Geçmiş Bahar Mimozaları" dizisinde oğlumu oynayan gözlüklü yakışıklıyı tanıdınız mı" diye sordu...
Filiz Akın'ın takipçilerinin çoğu, minik oyuncunun Mehmet Günsür olduğunu hemen bildi.
Geçmiş Bahar Mimozaları 1989 yılında TRT 1'de yayımlanmış olan, Okan Uysaler'in yönetmenliğini üstlendiği Filiz Akın, Rutkay Aziz, Mehmet Günsur, Ceylan Palay ve Müşfik Kenter, gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Psikolojik Türk dizisi.
Fatih Ürek, yıllar önce çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
Ürek, siyah-beyaz fotoğrafın altına 'Yılları sormayın... sol baştan Erkan Can, Özer Tunca, Tevfik Bolulu ve ben...' notunu düştü.
Ajda Pekkan, Durul Gence ile birlikte Ajda Pekkan&Durul Gence Beşlisi olarak sahneye çıktı (1969).
Birlikte birçok film çeken Perihan Savaş ile Mesut Engin, 1973 yılında kamera karşısına geçtikleri ‘Yedi Evlat İki Damat’ filminde (1973).
Ahmet Muhip Dranas'ın aynı adlı şiirinden Yavuz Turgul tarafından uyarlanan 1984 tarihli Fahriye Abla adlı film bir döneme damgasını vurdu.
İzmir Fuarı’nda program yapan sanatçılar, gündüzleri Efes Oteli’nin havuz başında toplanırlar, aralarında şakalaşırlardı. İşte yine böyle bir günde Şükrü Birant, Sadri Alışık ve Ahmet Sezgin bir araya gelip Ahmet Özhan’ı karga tulumba havuza atmaya çalışıyorlar (1977).
Nükhet Duru ile Doğan Canku, gazinodaki kulis odasında yemek yiyorlar. Duru ile Canku kısa süren bir de aşk yaşamışlardı (1978).
6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, sanatçılara ayrı bir önem verirdi. Çankaya Köşkü’nde yapılan resepsiyonlara birçok ünlü sanatçıyı davet eden Korutürk, onlarla sohbet eder, şilrler sunardı (1978).
Cazip tekliflere daha fazla dayanamayan Muazzez Abacı, Ankara Radyosu’ndaki görevinden ayrılarak İstanbul’a geldi. Kendisine yardımcı olanlardan birisi de her ne kadar rakibi de olsa Gönül Yazar’dı (1976).
Nükhet Duru, bir döneme damgasını vuran ‘Beş Yıl Önce On Yıl Sonra’ grubu ile bir yazlık gazinoda program yapıyor (1984).
Çocukların sevgilisi Barış Manço yine çocuklarla birlikte. Hem de kendi adının verildiği sokağın başında (1984).
Yakın çevresi “Paşam aman böyle şeyler yapma, Türk halkı bunları kaldıramaz” diye uyarsa da, o sahnedeki yeniliklerini sakınmadan hayata geçirdi. Kulaklarda o billur sesinin yarattığı keyifler, gözlerde ise Paşa’nın mini eteği, dizlerinin üzerine kadar çıkan apartman topuklu çizmeleri... Yakın çevresinin söylediği tepkiler de olmadı.
Bu ne ekmek kuyruğu, ne benzin kuyruğu... Bu bir sinema kuyruğu... 60’lı yılların başı. Turgut Özatay ve Aysel Tanju’nun oynadığı ‘Hancı’ filmi, Ankara Gölbaşı Sineması’nda kapalı gişe gösteriliyor. Biletler karaborsada.
Macera filmlerinde asla dublör kullanmayan, ölüme meydan okuyan Cüneyt Arkın’ın bir apartman balkonunun kenarında gezerken ayağının kayıp ölümün soğuk nefesini hissettiği anın fotoğrafı.
1960’ların ilk yarısında Zeki Müren’in İstanbul sahnelerindeki en büyük rakibiydi Adnan Pekak. Bugün yaşı 40’ın üzerinde olanlar onu ve şarkılarını hatırlayacaklardır. Pekak’ın yanındaki ise o dönemin ünlü oryantali Aysel Tanju.
80’lerin başında müthiş bir iradeyle rejime giren Zerrin Özer, leopar desenli mayosuyla bu pozu verirken ne kadar mutlu ve neşeli.
“Soyadımla her zaman gurur duyuyorum” diyen Seren Serengil, bir dönemin en ünlü oyuncularından olan babası Öztürk Serengil’in kucağında. Seren henüz 6 yaşında. Baba kızın mutluluk pozu bu (1976).
1980’li yıllarda sinemanın ideal ikilisiydi onlar. ‘Bodrum Hakimi’, ‘Devlerin Aşkı’, ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’, ‘Kara Gözlüm’ gibi filmlerde yaşadıkları aşklar, sinema izleyenleri tarafından gerçek sanıldı, birbirlerine çok yakıştırıldılar.
82