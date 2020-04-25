İzmir Diyanet Ramazan imsakiyesi 2020: İzmir'de sahur ne zaman ve saat kaçta? İzmir sahur vakitleri
İzmir'in sahur ve imsak vakitleri, Ramazan'ın ilk gününde oruçlarını açan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Oruç ibadetini idrak etmeye hazırlananlar, İzmir'de 25 Nisan'da sahura saat kaçta kalkılacağını öğrenmek istiyor. Diyanet 2020 takviminde yer alan bilgilere göre, İzmir sahur ve iftar vakitleri öğrenilebilecek. Peki, İzmir'de sahur saat kaçta? İşte, Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi ve İzmir sahur vakitleri bilgisi...
İzmir'de sahur saat kaçta sorusu, sahura kısa süre kala, internette araştırılmaya başlandı. Mübarek Ramazan ayında oruca niyetlenecek olan vatandaşlar, İzmir imsak vakitleri ve 2020 sahur ve iftar saatlerini Diyanet'in 2020 Ramazan imsakiyesi üzerinden öğrenecekler. Sahur yemeklerini hazırlayacak olan İzmir'de yaşayan vatandaşlar, bu bilgilere göre İzmir sahur saatlerine yoğunlaştı. İşte, Diyanet Ramazan imsakiyesi bilgilerine göre İzmir sahur ve imsak vakitleri...
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İZMİR 2020 İMSAKİYE BİLGİLERİ
İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:46
|17:00
|20:03
|21:27*
|2
|25.04.2020
|04:44
|17:00
|20:04
|21:29
|3
|26.04.2020
|04:42
|17:00
|20:05
|21:30
|4
|27.04.2020
|04:41
|17:00
|20:06
|21:31
|5
|28.04.2020
|04:39
|17:00
|20:07
|21:33
|6
|29.04.2020
|04:38
|17:01
|20:08
|21:34
|7
|30.04.2020
|04:36
|17:01
|20:09
|21:35
|8
|01.05.2020
|04:34
|17:01
|20:10
|21:36
|9
|02.05.2020
|04:33
|17:01
|20:11
|21:38
|10
|03.05.2020
|04:31
|17:01
|20:12
|21:39
|11
|04.05.2020
|04:30
|17:02
|20:13
|21:40
|12
|05.05.2020
|04:28
|17:02
|20:14
|21:42
|13
|06.05.2020
|04:26
|17:02
|20:14
|21:43
|14
|07.05.2020
|04:25
|17:02
|20:15
|21:44
|15
|08.05.2020
|04:23
|17:02
|20:16
|21:46
|16
|09.05.2020
|04:22
|17:03
|20:17
|21:47
|17
|10.05.2020
|04:21
|17:03
|20:18
|21:48
|18
|11.05.2020
|04:19
|17:03
|20:19
|21:50
|19
|12.05.2020
|04:18
|17:03
|20:20
|21:51
|20
|13.05.2020
|04:16
|17:04
|20:21
|21:52
|21
|14.05.2020
|04:15
|17:04
|20:22
|21:54
|22
|15.05.2020
|04:14
|17:04
|20:23
|21:55
|23
|16.05.2020
|04:12
|17:04
|20:24
|21:56
|24
|17.05.2020
|04:11
|17:04
|20:24
|21:58
|25
|18.05.2020
|04:10
|17:05
|20:25
|21:59
|26
|19.05.2020
|04:09
|17:05
|20:26
|22:00**
|27
|20.05.2020
|04:07
|17:05
|20:27
|22:01
|28
|21.05.2020
|04:06
|17:05
|20:28
|22:03