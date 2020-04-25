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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 21:37,

İzmir Diyanet Ramazan imsakiyesi 2020: İzmir'de sahur ne zaman ve saat kaçta? İzmir sahur vakitleri

İzmir'in sahur ve imsak vakitleri, Ramazan'ın ilk gününde oruçlarını açan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Oruç ibadetini idrak etmeye hazırlananlar, İzmir'de 25 Nisan'da sahura saat kaçta kalkılacağını öğrenmek istiyor. Diyanet 2020 takviminde yer alan bilgilere göre, İzmir sahur ve iftar vakitleri öğrenilebilecek. Peki, İzmir'de sahur saat kaçta? İşte, Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi ve İzmir sahur vakitleri bilgisi...

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İzmir'de sahur saat kaçta sorusu, sahura kısa süre kala, internette araştırılmaya başlandı. Mübarek Ramazan ayında oruca niyetlenecek olan vatandaşlar, İzmir imsak vakitleri ve 2020 sahur ve iftar saatlerini Diyanet'in 2020 Ramazan imsakiyesi üzerinden öğrenecekler. Sahur yemeklerini hazırlayacak olan İzmir'de yaşayan vatandaşlar, bu bilgilere göre İzmir sahur saatlerine yoğunlaştı. İşte, Diyanet Ramazan imsakiyesi bilgilerine göre İzmir sahur ve imsak vakitleri...
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2İZMİR 2020 İMSAKİYE BİLGİLERİ

İZMİR 2020 İMSAKİYE BİLGİLERİ

İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020

GünTarihİmsak (Sahur)İkindiAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:4617:0020:0321:27*
225.04.202004:4417:0020:0421:29
326.04.202004:4217:0020:0521:30
427.04.202004:4117:0020:0621:31
528.04.202004:3917:0020:0721:33
629.04.202004:3817:0120:0821:34
730.04.202004:3617:0120:0921:35
801.05.202004:3417:0120:1021:36
902.05.202004:3317:0120:1121:38
1003.05.202004:3117:0120:1221:39
1104.05.202004:3017:0220:1321:40
1205.05.202004:2817:0220:1421:42
1306.05.202004:2617:0220:1421:43
1407.05.202004:2517:0220:1521:44
1508.05.202004:2317:0220:1621:46
1609.05.202004:2217:0320:1721:47
1710.05.202004:2117:0320:1821:48
1811.05.202004:1917:0320:1921:50
1912.05.202004:1817:0320:2021:51
2013.05.202004:1617:0420:2121:52
2114.05.202004:1517:0420:2221:54
2215.05.202004:1417:0420:2321:55
2316.05.202004:1217:0420:2421:56
2417.05.202004:1117:0420:2421:58
2518.05.202004:1017:0520:2521:59
2619.05.202004:0917:0520:2622:00**
2720.05.202004:0717:0520:2722:01
2821.05.202004:0617:0520:2822:03
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3İlk iftar Hakkaride, son iftar Edirnede

İlk iftar Hakkari'de, son iftar Edirne'de

Ramazanın ilk günü son imsak İzmir'de 04.46'da başlayacak ve son iftar ise saat 20.11'de Edirne'de yapılacak. Ramazanın son günü ise ilk imsak yine Ardahan'da saat 02.46'da, son imsak Muğla'da saat 04.06'da başlayacak, ilk iftar Hakkari'de saat 19.21'de, son iftar ise Edirne'de saat 20.41'de yapılacak.

Ramazanın son günü Sinop'ta 16 saat 58 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 9 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 26 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 17 saat 56 dakika oruç tutulacak.

4Uzmanından iftar ve sahurda beslenme önerileri

Uzmanından iftar ve sahurda beslenme önerileri

Öğretim Üyesi, Sporcu Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Diyetisyen Doç. Dr. Günay Eskici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde olduğu gibi oruç tutarken de bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerektiğini söyledi.
Doç. Dr. Eskici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un bulaşmasını önleyen veya tedavi eden herhangi bir yiyecek ya da içecek olmadığını hatırlattı.
Sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli uyku uyumanın, bir arada olduğunda, bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dikkati çeken Günay Eskici, bunun için de uzmanların tavsiyelerinin iyi takip edilmesi gerektiğini söyledi.
Karantinaya bağlı yaşanan can sıkıntısı ve stresin özellikle karbonhidratlı gıdalara duyulan yeme isteğini artırdığını ifade eden Doç. Dr. Eskici, şöyle devam etti:
"Karbonhidratlı gıdaların tüketilmesi ise kişide özellikle iyi ruh hali ile ilişkilendirilen ve mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin sentezini artırdığından kişi kendini rahatlamış hisseder ancak serotonin seviyesini şeker içeriği yüksek hazır, rafine gıdalarla, hamur işleriyle yükseltmeye çalışmak, hem stres hormonu olarak adlandırılan adrenalinde dalgalanmalara neden olarak stres yanıtını kötüleştirir hem de istenmeyen ağırlık artışlarına neden olur."
Bu nedenle serotonin içeren sağlıklı besinleri tercih etmenin önemine işaret eden Eskici, "Bulgur, nohut, hindi eti, balık, süt ve ürünleri, muz, ananas, erik, ceviz, fındık, kuru meyveler, ıspanak ve yumurta bu besinlerden bazılarıdır. Tatlı isteği, kuru meyveler, taze meyveler ve sıklığına dikkat etmek koşuluyla sütlü tatlılarla giderilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.
"Sahur ve iftarda çiğ sebze ve meyve tüketilmeli"

Kabızlık problemi yaşamamak için sahur ve iftarda çiğ sebze ile meyve yenmesi, haftada 2-3 gün iftarda kuru baklagil ve zeytinyağlı sebze yemeklerinin tüketilmesi tavsiyesinde de bulunan Günay Eskici, şöyle devam etti:
"Protein kalitesi yüksek besin kaynakları olan et, yumurta, süt tüketilmelidir. Protein kalitesi düşük olanlarda ise dengeli yemek karışımları yapılarak protein kalitesi yükseltilmelidir. Oruç tutma açısından riskli olan grupları vurgulamakta da yarar vardır. Bunlar, kalp damar ve yüksek tansiyon hastalığı olup ilaç kullananlar, diyabet hastaları, böbrek yetmezliği olanlar ve diyaliz hastaları, kanser tedavisi görenler, çocuklar, yaşlılar ve hamilelerdir."

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