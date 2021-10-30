İzmir Depremi'nin birinci yılı! Türkiye'nin günlerce konuştuğu Ayda’nın babası: Umut oldu benim kızım
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremden bu yana geçen 365 günde yaralar sarılırken yaşamını yitiren 117 kişinin acısı yüreklerden silinemedi. Depremde 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin, "Kızım bir topluluğa girdiğimizde annesiyle olan çocukları gördüğü zaman arada 'Annem nerede, gelecek mi?' diye soruyor." ifadelerini kullandı. Kızının enkaz altında geçirdiği anları hatırladığını aktaran Gezgin, "Çıktığı ana kadar her şeyi anlatıyordu. Kafasındaki o anları, travma olarak silmeye başladı. Biz de tekrar o travmayı yaşamasın diye bahsetmiyoruz. Sağ olsun doktorlarımız yapmamız gereken şeyleri anlatıyor." dedi.
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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) uzmanlarının imzasını taşıyan rapora göre, 30 Ekim saat 14,51'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, Kuşadası Körfezi açıklarında, Doğanbey Mahallesi'nden yaklaşık 23 kilometre güneyde Ege Denizi'nde yaşandı.Özellikle Bayraklı ilçesini vuran depremde 117 kişi yaşamını yitirdi, 1034 kişi yaralandı.İzmir'in tüm ilçelerini ve çevre illeri sarsan deprem, hafızalara yıkılmış binalar, enkazın altından saatler sonra kurtarılan Ayda, Elif, İnci gibi umudun simgesi haline gelen çocuklarla kazındı.
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Depremin ardından hayatta kalanların umudunu ve yitirilenlerin acısını paylaşmak için Türkiye'nin her yerinden yardıma koşan gönüllüler, sivil toplum kuruluşları ve resmi kurum görevlilerinin canla başla çalışması da unutulmadı.
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İzmir'de tarifsiz acıların yaşandığı deprem bölgesi, enkaz yığınına dönen binaların altında kalan çocukların yaşam mücadelesine de tanıklık etti. Arama kurtarma ekiplerinin depremin hemen ardından yıkılan binaların enkazında geceli gündüzlü gerçekleştirdiği özverili çalışmayla 3 yaşlarındaki Ayda Gezgin ve Elif Perinçek, 14 yaşındaki İdil Şirin, 16 yaşındaki İnci Okan ve 15 yaşındaki Günay Özışık, depremden saatler sonra beton blokların arasından gün ışığına çıkarıldı.
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Enkaz yığınına dönen Doğanlar Apartmanı'ndan depremden 65 saat sonra çıkarılan Elif Perinçek, hem kurtarma ekiplerinin hem de tüm Türkiye'nin umudunu yeniden tazeledi. Arama kurtarma ekiplerinin tozlar içinde bulduğu ve küçük bir göz hareketinden yaşadığını anladığı Elif, yeniden ışığa kavuştuğunda kurtarıcılarının parmaklarına küçük elleriyle sıkı sıkı sarıldı.Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin'e ise doktorlar daha beton blokların arasında kurtarılması beklerken müdahalede bulundu. Alkışlar ve gözyaşlarıyla enkazdan alınan minik Ayda, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Ayda'nın enkazdan çıkarılırken çağırdığı annesi Fidan Gezgin ise depremde hayatını kaybetti.Emrah Apartmanı'nın enkazından 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin'in kurtarılmasıyla da büyük sevinç yaşandı. Rıza Bey Apartmanı'nın yığınları altından 17 saat sonra çıkarılan 16 yaşındaki İnci Okan, yaşama tutunanlar arasındaki yerini aldı. Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 10 saat sonra çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık ise kurtarılmayı beklerken çektiği cep telefonu görüntüleri ve yaşama azmi ile gündeme geldi.
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AYDA'NIN BABASI KONUŞTU
İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği depremde 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin, geçen 1 yıllık sürede daha iyi olduklarını söyledi.Bir kargo firmasında yönetici olarak çalışan Uğur Gezgin, depremde hayatını kaybeden eşi Figen Gezgin'den yadigar kızı Ayda ve oğlu Atakan Gezgin ile ile yaşadıkları acı olayın etkilerini en aza indirmek için büyük çaba harcıyor.Uğur Gezgin, depremden sonra geçen sürede kızının anaokuluna başladığını dile getirdi. Gezgin, geçen dönemi, "İlk başlarda sağlık sorunlarını atlatmaya çalıştık. Daha sonra ev telaşına düştük. Onu hallettik. Sonra kendi iş hayatımı düzene soktum. Ondan sonra çocukların okulu başladı. Yaz ayını atlattık. Psikolojik tedavilerimiz devam ediyor. Geçmişe göre daha iyiler. Şu anda hızlı şekilde ilerleme kaydediyoruz." ifadeleriyle özetledi.
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ANNESİNİ SORUYOR
Ayda'nın zaman zaman annesinin yokluğunu hissettiğini dile getiren Gezgin, "Kızım bir topluluğa girdiğimizde annesiyle olan çocukları gördüğü zaman arada 'Annem nerede, gelecek mi?' diye soruyor." ifadelerini kullandı.Kızının enkaz altında geçirdiği anları hatırladığını aktaran Gezgin, "Çıktığı ana kadar her şeyi anlatıyordu. Kafasındaki o anları, travma olarak silmeye başladı. Biz de tekrar o travmayı yaşamasın diye bahsetmiyoruz. Sağ olsun doktorlarımız yapmamız gereken şeyleri anlatıyor." dedi.
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'UMUT OLDU BENİM KIZIM'
Depremin tek mağdurunun kendileri olmadığını ve böyleymiş gibi anlaşılmaktan endişe ettiğini de vurgulayan Gezgin, sözlerine şöyle devam etti:"Bana zaman zaman tenkitler de oluyor. Ancak kızım depremin sembolü gibi oldu. Siyasilerle de konuşuyoruz. 'Mecliste birbirimize giriyoruz ama bir Ayda lafı geçince kol kola girip ağlayıp hüzünleniyoruz.' diyorlar. Birleştirici oldu. Türk milletinin o tarz özelliği de var. Afetlerde herhangi bir siyasi parti gözetmeksizin birlik olabiliyoruz. Bir umut oldu benim kızım. Kimse yanlış anlamasın, bu röportajlardan herhangi bir kazancımız yok. Sadece bu tarz olaylarda insanların umudunu yitirmemesi açısından bir simge artık benim kızım."Gezgin, küçük kızın enkazdan çıkarılma anında yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:"Ses alıyoruz, dediklerinde, anında olay yerine gittim. Enkazın başındaydım. Çıkarılmasına kadar da oradaydım. Onun kurtulmasında yaşadığımız duygular tarif edilemezdi. Hatırlamıyorsun bile ne yaptığını. Mutluluk yumağı vardı, sağ olsun kurtarmacı arkadaşlar AFAD, JAK gönüllü ekipler.... Hepsiyle birlik olduk, el birliğiyle çıkardık."Kızına ümitlerin tükendiği anda kavuştuklarını ifade eden Gezgin, "Allah'ın ikinci kez bize verdiği lütuf oldu. Keşke eşim de kurtulsaydı. Kızım tek tesellimiz, eşimin mirası gibi oldu bana kızım." diye konuştu."Keşke eşim de yanımızda olsaydı"Çocuklarını çok sevdiğini vurgulayan Gezgin, "O (Ayda) benim, canım parçam. Kız, oğlan diye ayırt etmiyorum. Şükrediyorum. Sonuçta çocuklarım kucağımdalar. Keşke eşim de yanımızda olsaydı. Hiçbir şeyimiz kalmasaydı, çadırda yaşasaydık, o yanımızda olsaydı." sözlerine yer verdi.Gezgin ailesinin yaşadığı Bayraklı ilçesindeki 13 katlı Rıza Bey Apartmanı, 30 Ekim 2020'de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılmıştı.Apartmandaki evlerinde annesiyle depreme yakalanan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, 91 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı. Enkazdan kurtarılan son kişi olan küçük kızın kurtarılma anları, canlı yayınlara yansımış ve tüm Türkiye'yi gözyaşına boğmuştu.Anne Fidan Gezgin ise depremde hayatını kaybeden 117 candan biri olmuştu.
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AK PARTİLİ DAĞ AYDA'YI ZİYARET ETTİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de meydana gelen depremde en fazla yıkımın olduğu Bayraklı'da yeni inşaatların yapımının hızla sürdürüldüğünü, kasım sonu itibarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 649 konutu hak sahiplerine teslim etmesinin planlandığını belirtti.Dağ, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğündeki depremin birinci yılı dolayısıyla depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan "mucize bebek" Ayda Gezgin'i ve ailesini ziyaret etti.
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Ziyaret öncesi AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile Rıza Bey Apartmanı'nın yerine TOKİ tarafından yapılan yeni binanın inşaatında incelemelerde bulunan Dağ, deprem mağduru vatandaşlarla sohbet etti.Dağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl bu vakitler yaşanan depremden özellikle Bayraklı ilçesi Manavkuyu, Mansuroğlu ve Adalet mahallelerinin ciddi anlamda etkilendiğini söyledi.Depremin ilk anından itibaren devletin bütün kurumlarıyla bölgede olduğunu dile getiren Dağ, "Hem arama kurtarma çalışmaları hem çadır daha sonra da konteyner kentler... Bütün bu işleri hızlı bir şekilde yapmaya gayret ettik. 1 ay içinde inşaatlara başlayacağımızı söyledik. 117 vatandaşımızı, kardeşimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. 107 vatandaşımız da enkazdan kurtarıldı." dedi.
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'HEDEF KONUTLARIN 2022'NİN İLK YARISINDA TESLİM EDİLMESİ
Depremden sonra bir ay içinde yeni konut projelerine başlandığını, Bayraklı ilçesinde 7 proje alanında 1701 konutun yapımının sürdürüldüğünü belirten Dağ, şöyle devam etti:"Rezerv alan dediğimiz şehir hastanesinin orada da 3 bin 649 konutun inşaatına başladı. Kasım sonu itibarıyla inşallah proje alanında, yani Bayraklı'da, depremin olduğu yerde 649 konutun teslimini Sayın Cumhurbaşkanımız hak sahiplerine yapacaklar. Aynı zamanda rezerv alanda da bu yıl sonuna kadar 549 konutun teslimi yapılacak. 2022'nin ilk çeyreği veya en kötü ilk yarısında bu konutların teslimini yapmış olacağız."Depremi engellemenin mümkün olmadığını, afetlerin zararlarını engelleme noktasında ciddi bir çalışmaya girilmesi gerektiğini söyleyen Dağ, "Bu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının tek başına yapacağı, belediyenin tek yapacağı bir iş değil. Birlikte yapılması gereken bir iştir. İzmir'imizin tamamını iyi bir planlama ve şehirleşmeyle yeniden imar ve inşa etme dönemidir." dedi.Proje alanları dışında kalan ağır ve orta hasarlı binaların dönüşümü konusunda da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının devreye girebileceğini bildiren Dağ, şunları kaydetti:"Proje alanı dışında kalan ağır ve orta hasarlı binalar için dönüşüm içinde olmak isteyenler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız TOKİ, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla devreye girebilir. '320 bin lira bedelle eğer bir anlaşma içine girerseniz biz de burada müteahhitlerin dışında alternatif olarak bu işin içinde olabiliriz' gibi bir yaklaşım oldu. Proje alanı dışında kalan vatandaşlarımız açısından değerlendirilmesi gereken bir durum. Onlara çağrıda bulunmuş olalım. Kendi içlerinde bu anlaşmaları hayata geçirsinler, biz de aracı olarak bakanlığımızla gerekli girişimleri yapalım."Dağ ve beraberindekiler daha sonra enkazdan kurtarılan ve 4 yaşına basan Ayda Gezgin'in Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşayan babası Uğur Gezgin'in evini ziyaret etti.Ayda ve abisi Atakan'a çeşitli hediyeler veren Dağ, 2 kardeşle sohbet etti.Dağ, Baba Uğur Gezgin'den ve aile üyelerinden Ayda ve Atakan hakkında bilgi aldı.
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HAYATINI KAYBEDENLER ANILIYOR
Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğündeki depremin birinci yılında, hayatını kaybedenler mezarları başında anılıyor.
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Geçen yıl 30 Ekim'deki depremde hayatını kaybeden 117 kişiden bir bölümünün cenazelerinin defnedildiği Bornova'daki Hacılarkırı ve Karşıyaka'daki Doğançay mezarlıklarında sabah saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı.
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Depremde yakınlarını kaybeden aileler, mezarlıklarda "30 Ekim 2020 Unutmadık" yazılı afişlerle ayrılan bölümlerdeki kabirlere ziyarette bulunarak çiçek bıraktı.
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Kuran-ı Kerim tilaveti yapılan mezarlıklarda dua eden vatandaşlardan bir bölümü gözyaşlarına hakim olamadı.
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Doğanlar Apartmanı enkazında kardeşi Türkan Baştoklu ve eniştesi Kamil Baştoklu'yu kaybeden İbrahim Ekici, AA muhabirine, her ay düzenli olarak mezarlık ziyareti için Konya'dan geldiklerini söyledi.
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Ekici, afete karşı ellerinden bir şeyin gelmediğini belirterek, "Allah rahmet eylesin. AFAD iyi çalışmıştı o günlerde. Yapacağımız bir şey yok. 3 gün sonra ulaşabilmiştik onlara. 3 gün enkaz başında bekledik. 1 yıl acıyla geçti. Sürekli içimizde hissediyoruz. O 3 günde yaşadıklarımız aklımda hep. AFAD'a çok teşekkür ederiz." dedi.