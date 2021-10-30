İzmir Depremi'nin birinci yılı! Türkiye'nin günlerce konuştuğu Ayda’nın babası: Umut oldu benim kızım

'UMUT OLDU BENİM KIZIM' Depremin tek mağdurunun kendileri olmadığını ve böyleymiş gibi anlaşılmaktan endişe ettiğini de vurgulayan Gezgin, sözlerine şöyle devam etti:"Bana zaman zaman tenkitler de oluyor. Ancak kızım depremin sembolü gibi oldu. Siyasilerle de konuşuyoruz. 'Mecliste birbirimize giriyoruz ama bir Ayda lafı geçince kol kola girip ağlayıp hüzünleniyoruz.' diyorlar. Birleştirici oldu. Türk milletinin o tarz özelliği de var. Afetlerde herhangi bir siyasi parti gözetmeksizin birlik olabiliyoruz. Bir umut oldu benim kızım. Kimse yanlış anlamasın, bu röportajlardan herhangi bir kazancımız yok. Sadece bu tarz olaylarda insanların umudunu yitirmemesi açısından bir simge artık benim kızım."Gezgin, küçük kızın enkazdan çıkarılma anında yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:"Ses alıyoruz, dediklerinde, anında olay yerine gittim. Enkazın başındaydım. Çıkarılmasına kadar da oradaydım. Onun kurtulmasında yaşadığımız duygular tarif edilemezdi. Hatırlamıyorsun bile ne yaptığını. Mutluluk yumağı vardı, sağ olsun kurtarmacı arkadaşlar AFAD, JAK gönüllü ekipler.... Hepsiyle birlik olduk, el birliğiyle çıkardık."Kızına ümitlerin tükendiği anda kavuştuklarını ifade eden Gezgin, "Allah'ın ikinci kez bize verdiği lütuf oldu. Keşke eşim de kurtulsaydı. Kızım tek tesellimiz, eşimin mirası gibi oldu bana kızım." diye konuştu."Keşke eşim de yanımızda olsaydı"Çocuklarını çok sevdiğini vurgulayan Gezgin, "O (Ayda) benim, canım parçam. Kız, oğlan diye ayırt etmiyorum. Şükrediyorum. Sonuçta çocuklarım kucağımdalar. Keşke eşim de yanımızda olsaydı. Hiçbir şeyimiz kalmasaydı, çadırda yaşasaydık, o yanımızda olsaydı." sözlerine yer verdi.Gezgin ailesinin yaşadığı Bayraklı ilçesindeki 13 katlı Rıza Bey Apartmanı, 30 Ekim 2020'de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılmıştı.Apartmandaki evlerinde annesiyle depreme yakalanan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, 91 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı. Enkazdan kurtarılan son kişi olan küçük kızın kurtarılma anları, canlı yayınlara yansımış ve tüm Türkiye'yi gözyaşına boğmuştu.Anne Fidan Gezgin ise depremde hayatını kaybeden 117 candan biri olmuştu.