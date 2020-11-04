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Hürriyet
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Melis KARAKUZULU, (DHA)
Haber Giriş: 04 Kasım 2020 - 07:51 | 

İzmir depreminden acı haber... Diş hekimi Zarife hayatını kaybetti

İZMİR’de meydana gelen depremde enkaz altında kalan diş hekimi Zarife Doğan’dan acı haber geldi. Ekipler tarafından çıkarılan Dr. Doğan'ın cansız bedeni, ambulansla hastaneye götürüldü.

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