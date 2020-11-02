İzmir deprem yardımı nasıl yapılır? İşte Kızılay İzmir Depremi İnsani Yardımı için yapmanız gerekenler

Türk Kızılay olarak, İzmir’deki depremin ilk dakikalarından itibaren alarm durumunda afetzedelerimizin yanındayız. Bu kapsamda ilk aşamada;



- Beslenme hizmeti çerçevesinde, bölgede hizmet vermek üzere, 61.276 kişi/öğün kapasiteli mobil ve beslenme üniteleri alana sevk edilmiş, Bölge Afet Müdahale Merkezlerinden, barınma ve temel afet malzemeleri alana gönderilmiştir.



- Halk Sağlığı ve Psikososyal Destek Ekiplerini sahaya gönderilmiştir.



- 10.700 maske ve 660 dezenfektan dağıtımı gerçekleşmiştir.



- Çadır, Battaniye, Yatak, Isıtıcı ve Mutfak Seti yardımlarımız sahaya sevk edilmiştir.



- Çorba, İkram Malzemesi, Sıcak-Soğuk İçecekler ve Su gıda yardımı olarak sunulmaktadır.



- Türk Kızılay Genel Merkez, Şube ve Temsilciliklerinde 172 çalışanımız, 419 gönüllümüz ve 5 İkram Aracı, 5 Mobil Mutfak, 8 Öncü Haberleşme Aracı, 8 Nakliye Aracımız alanda hizmet vermektedir.