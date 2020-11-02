İzmir deprem yardımı nasıl yapılır? İşte Kızılay İzmir Depremi İnsani Yardımı için yapmanız gerekenler
Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yurdun farklı kesimlerinden çok sayıda gönüllü bölgeye yardım ulaştırmak için harekete geçti. Türk Kızılay tarafından merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yardım kampanyası başlatıldı. Peki, İzmir deprem yardımı nasıl yapılır? İşte Kızılay İzmir Depremi İnsani Yardımı için yapmanız gerekenler…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
30 Ekim'de İzmir’in Seferihisar ilçesinde 17 km derinlikte 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, aralarında Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de bulunduğu birçok ilde de hissedildi.
2
Abone Ol
Türk Kızılay olarak, İzmir’deki depremin ilk dakikalarından itibaren alarm durumunda afetzedelerimizin yanındayız. Bu kapsamda ilk aşamada;
- Beslenme hizmeti çerçevesinde, bölgede hizmet vermek üzere, 61.276 kişi/öğün kapasiteli mobil ve beslenme üniteleri alana sevk edilmiş, Bölge Afet Müdahale Merkezlerinden, barınma ve temel afet malzemeleri alana gönderilmiştir.
- Halk Sağlığı ve Psikososyal Destek Ekiplerini sahaya gönderilmiştir.
- 10.700 maske ve 660 dezenfektan dağıtımı gerçekleşmiştir.
- Çadır, Battaniye, Yatak, Isıtıcı ve Mutfak Seti yardımlarımız sahaya sevk edilmiştir.
- Çorba, İkram Malzemesi, Sıcak-Soğuk İçecekler ve Su gıda yardımı olarak sunulmaktadır.
- Türk Kızılay Genel Merkez, Şube ve Temsilciliklerinde 172 çalışanımız, 419 gönüllümüz ve 5 İkram Aracı, 5 Mobil Mutfak, 8 Öncü Haberleşme Aracı, 8 Nakliye Aracımız alanda hizmet vermektedir.
3
Abone Ol
Tüm gücümüzle İzmir’in yanındayız. El ele verdikçe her şeyi atlatırız. Siz de Kızılay'a bağış yaparak bu zor günlerinde İzmir'e destek olabilirsiniz.
Tüm GSM operatörleri üzerinden 2868'e “DEPREM” yazıp mesaj (SMS) yollayarak da 10 TL bağışta bulunabilirsiniz.
Ayrıca insani yardım çalışmalarına bağışta bulunarak da Kızılay’a destek olabilirsiniz. Desteğiniz için tüm ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ederiz.
4
Abone Ol
Kızılay’a Nasıl Bağış Yapabilirsiniz?
•Bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış tahsilât sistemi ve bağış hesaplarından (Banka Hesap Numaraları),
•Türk Kızılay internet sitesi üzerinden Kredi Kartı kullanarak elektronik işlemle,
•168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından,
•Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 numaralı Türk Kızılay Posta Çeki hesabından,
•Ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden (Şube adreslerimize internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz) bağış yapabilirsiniz.
Bağışlarınızın takibini, web sitemizin bağış sekmesinde yer alan “Bağış Takibi” bölümüne, T.C. Kimlik numaranızı girerek yapabilirsiniz.
Bağışlarla ilgili daha fazla bilgi almak için 168 Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.