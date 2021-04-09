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Haber Giriş: 09 Nisan 2021 - 11:40 | 

İzmir, Ankara İstanbul İftar saatleri 2021 imsakiye bilgileri! Sahur ve iftar saat kaçta yapılacak?

İftar saatleri İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok ilde araştırılan konu olmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çıkarılan imsakiye içerisinde İzmir, Ankara İstanbul İftar saatleri başta olmak üzere pek çok ile dair imsakiye bilgileri yer alıyor. Peki, 2021 imsakiye verileri ışığında İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da iftar saat kaçta yapılacak? İşte, tüm illerin iftar saatleri hakkında detaylı bilgiler

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İlk iftar ve sahur yaklaşırken, pek çok kişi iftar saatleri için araştırmalarına başladı. Özellikle Türkiye nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturan İzmir, Ankara, İstanbul iftar saatleri başta olmak üzere pek çok ilde arayış sürüyor. Peki, tüm illerde sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiler çerçevesinde o detaylar

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12 Nisan Mayıs Çarşamba gecesini 13 Nisan Perşembe gününe bağlayan gece gerçekleşecek sahur ve iftar saatleri bilgisi;

İstanbul'da ilk sahur 04.50'ye kadar, ilk iftar ise 19.48'de gerçekleşecek. Diğer illerde ise sahur ve iftar vakitleri şu şekilde;

Ankara sahur vakti: 04.38, iftar vakti: 19.31
İzmir'de sahur vakti: 05.05, iftar vakti: 19.52
Adana'da sahur vakti: 04.36, iftar vakti: 19.18
Antalya'da sahur vakti: 04.55, iftar vakti: 19.37.

DİĞER İLLERDEKİ SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİNİ GÖRÜNTÜLEYEBİLECEĞİNİZ İMSAKİYE İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

İFTAR VE SAHUR SAATLERİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

3İFTAR VE SAHUR SAATLERİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR

İFTAR VE SAHUR SAATLERİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan İftar ve sahur için saat bilgilerini, aşağıda yer alan linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. Bulunduğunuz şehre ait sahur vakti-imsak, iftar vakti-akşam, teravih vakti ise yatsı saati içerisinde yer almaktadır. 

Bu ekran üzerinden iftar ve teravih namazına kaç dakika kaldığını, geri sayım özelliği sayesinde zahmetsizce takip edebilirsiniz.

Farklı bir şehre ait iftar ve sahur bilgilerini ise imsakiye sayfasının sol üst köşesinde yer alan 'Şehir Seç' butonuna tıkladıktan sonra kent ismini seçerek öğrenebilirsiniz. 

İL İL İFTAR VE SAHUR SAATLERİNİ KOLAYCA TAKİP EDEBİLECEĞİNİZ İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

4ORUÇ TUTMANIN FAYDALARI

ORUÇ TUTMANIN FAYDALARI

Oruç ibadetinin temel hedefi insanları takvaya eriştirmektir. Bu bizzat Kur’ân-ı Kerîm’de “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız ve takvaya erişmeniz için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı (…)” (Bakara: 2/183–184) şeklinde ifade edilmektedir.

İnsanı manevi bir eğitim sürecine taşıyan oruç, kulun, kısa sürede kalbi ve ruhu üzerinde birikmiş günah tortusundan sıyrılmasını sağlar. Böylece oruç, insanı “kad eflaha men zekkâhâ” ayetinin sırrına erdirir. Bu, nefsini kötülüklerden arındıranın, kurtuluşa erdiğinin bir ifadesidir. Nasıl ki sadaka ve zekât, inananları günahlardan temizler, onları arındırıp, yüceltirse (Tevbe: 9/103) bedenin zekâtı olan oruç da (İbn Mâce, Sıyâm, 44) insanı nefsinin hâkimiyeti altında ezilmekten kurtarır.

Oruç tutan kişi, nefsinin zincirlerini kırarak Allah’ın ipine sarılmış olur. Nefis insanı bencilleştirip yalnızlığa iterken, insan Allah’ın ipine sarılmakla sosyal bir varlık olduğunu iyiden iyiye hisseder. Oruç ayı olan ramazan boyunca toplu hâlde yapılan ibadetler birlik duygusunu ruhlara işler. Zengin, fakirle aynı safta namaz kılar, aynı sofrada yemek yer, zekât, fitre ve fidyeler gelir dağılımındaki dengesizliğe adeta can suyu olur.

Oruç, nefsin isteklerine iradi olarak uzak durma olması yönüyle bir irade eğitimine, açlık ve susuzluğun verdiği sıkıntıya dayanma yönüyle de sabır eğitimine dönüşmektedir. Kişinin yaşam sürecinde başarılı bir periyoda sahip olabilmesi şüphesiz irade eğitiminden geçmektedir. İradesi zayıf insanlar hayatta başarılı olamadığı gibi, uhrevî açıdan da sonları iyi değildir. Çünkü ibadetler hemen hemen bütünüyle iradesi güçlü insanların ifa edebileceği bir konum ve nitelik arz etmektedirler. Bu noktada oruç, nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde etkili olmaktadır. Nitekim orucun değişik biçimlerde de olsa hemen bütün din ve kültürlerde riyazet ve mücahede yolu olarak benimsenmiş olması bu gerçeği ifade etmesi yönüyle dikkat çekicidir.

Oruç ibadetiyle kanaat, tekrar kapıdan evlere girer. Açlık çeken insan yoksulun, muhtacın durumunu anlar ve kanaat etmenin önemini daha iyi kavrar. Artık israf edemez olur. Allah Resulü’nün “Kanaat bitmeyen bir hazinedir (Beyhakî, Zühd, 2/88)” sözü müminin kulaklarında yankılanır. Nimetin eskisinden daha çok kadrini bilen insan, Allah’a olan şükrünü artırır. Hırsın mahrumiyete, kanaatin rahmete vesile olduğunu anlar. Allah Resulü’nün “iktisat eden geçim sıkıntısı çekmez” (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, 5/331) müjdesi hayatındatezahür etmeye başlar. 

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Oruç ibadeti, insana iftar ve sahur ile, kılınan teravih namazlarıyla, diğer ibadetlerle hayatı disipline etme imkanı tanır.

Oruç ayı olan ramazan ayı kulun Rabbine iltica ederek, günahlarının bağışlanması için hayat yoluna yerleştirilmiş fırsat ve hazinelerle doludur. Kişi, Kur’an üzerinde daha fazla düşünme imkânı yakalar. Ramazanın getirdiği bereketle, günahların kalp ve beyin üzerinde örttüğü perdeyi kaldırmasıyla insan, bazı ayetleri daha derinden hisseder ve anlar.

Oruç bedenin zekâtı olarak, vücutta birikmiş zararlı unsurların defi için metabolizmaya büyük bir imkân sağlar. İnsanın, vücudunu diğer canlılardan daha farklı olarak madde ve mananın sırlı ve ahenkli bir birleşimi olarak görmeye başladığı bu ayda, vücutlar yenilenir, dimağlar parlar… Allah Resulü’nün “Sûmû tesıhhû” “oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız” sözünü teyit edercesine bedenler sağlık bulur. (Taberani, Mu’cemu’l-Evsat, VIII, 174; Münzirî, et-Tergîb, 2/206)

Ramazan orucu ümitsiz insanların bağışlanma ümitlerini yeşerttikleri bir zaman dilimidir. Oruç, ansızın gelecek sıkıntılara karşı insanlara dayanıklı olmayı öğreten bir öğretmendir. Çocuklara keyifle dinlerini öğrenme ve yaşama fırsatı veren bir aydır ramazan…

Allah Resulü, inanıp karşılığını Allah’tan bekleyerek ramazanı değerlendirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağını söylemiştir. (Nesâî, İman, 21) Aynı şekilde Allah Resulü, Sahabisi Ka’b b. Ucre’ye hitaben: “Ey Ka’b! Namaz kişinin Müslüman oluşuna delildir. Oruç ise sağlam bir kalkandır. Sadaka vermek, suyun, ateşi söndürdüğü gibi günahları silip süpürür. Ey Ka’b! Haramla beslenerek teşekkül eden et ve kemiklere ancak ateşte olmak yaraşır. (Tirmizî, Cum'a, 79)” diye söylemiştir.

Orucun hikmetleri ile hükümlerini anlamak arasında sıkı bir bağ vardır. Orucun fıkhına taalluk eden kuralların bilinmesi orucu Allah Resulü’nün İslam alemine hikmet olarak bıraktığı sünnetine uygun oruçlar tutmaya imkân tanıyacaktır.

6RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

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“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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