İzmir, Ankara İstanbul İftar saatleri 2021 imsakiye bilgileri! Sahur ve iftar saat kaçta yapılacak?
İftar saatleri İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok ilde araştırılan konu olmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çıkarılan imsakiye içerisinde İzmir, Ankara İstanbul İftar saatleri başta olmak üzere pek çok ile dair imsakiye bilgileri yer alıyor. Peki, 2021 imsakiye verileri ışığında İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da iftar saat kaçta yapılacak? İşte, tüm illerin iftar saatleri hakkında detaylı bilgiler
İlk iftar ve sahur yaklaşırken, pek çok kişi iftar saatleri için araştırmalarına başladı. Özellikle Türkiye nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturan İzmir, Ankara, İstanbul iftar saatleri başta olmak üzere pek çok ilde arayış sürüyor. Peki, tüm illerde sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiler çerçevesinde o detaylar
12 Nisan Mayıs Çarşamba gecesini 13 Nisan Perşembe gününe bağlayan gece gerçekleşecek sahur ve iftar saatleri bilgisi;
İstanbul'da ilk sahur 04.50'ye kadar, ilk iftar ise 19.48'de gerçekleşecek. Diğer illerde ise sahur ve iftar vakitleri şu şekilde;
Ankara sahur vakti: 04.38, iftar vakti: 19.31
İzmir'de sahur vakti: 05.05, iftar vakti: 19.52
Adana'da sahur vakti: 04.36, iftar vakti: 19.18
Antalya'da sahur vakti: 04.55, iftar vakti: 19.37.
DİĞER İLLERDEKİ SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİNİ GÖRÜNTÜLEYEBİLECEĞİNİZ İMSAKİYE İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
İFTAR VE SAHUR SAATLERİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
İFTAR VE SAHUR SAATLERİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan İftar ve sahur için saat bilgilerini, aşağıda yer alan linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. Bulunduğunuz şehre ait sahur vakti-imsak, iftar vakti-akşam, teravih vakti ise yatsı saati içerisinde yer almaktadır.
Bu ekran üzerinden iftar ve teravih namazına kaç dakika kaldığını, geri sayım özelliği sayesinde zahmetsizce takip edebilirsiniz.
Farklı bir şehre ait iftar ve sahur bilgilerini ise imsakiye sayfasının sol üst köşesinde yer alan 'Şehir Seç' butonuna tıkladıktan sonra kent ismini seçerek öğrenebilirsiniz.
İL İL İFTAR VE SAHUR SAATLERİNİ KOLAYCA TAKİP EDEBİLECEĞİNİZ İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ