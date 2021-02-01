İzinsiz gösteriye polis müdahale etti

Hollanda’da aralık ayından bu yana market, fırın ve eczane gibi işletmeler dışındaki tüm mağaza ve dükkanlar kapalı tutuluyor. Hükümet, alınan önlemlere rağmen vaka sayılarının istenilen seviyeye düşmemesi ve muhtemel üçüncü dalga nedeniyle 9 Şubat’a kadar uygulanmak üzere 21.00-04.30 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını yürürlüğe koymuştu.