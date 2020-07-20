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DHA
Haber Giriş: 20 Temmuz 2020 - 10:59,

İyileşen Kovid hastasından eksi 40 derecedeki biyobankaya uzanan 'immün plazma'nın yolculuğu

Koronavirüsle mücadelede halen tıp dünyasının elindeki en iyi seçenek olan immün plazma konusunda Türkiye'de artık bir sıkıntı yaşanmıyor. Çünkü ülkemizde iyileşen Kovid-19 hastalarından tıbben bağışçı olmaya uygun olanların yüzde 95'i seve seve bağış yapıyor. Günlük ihtiyacın haricinde 5 bin ünite immün plazma, Kızılay'ın Türkiye genelindeki 18 biyobankasında eksi 40 derecedeki özel depolarda saklanıyor ve 3 yıl boyunca da kullanılabiliyor. Dondurulmuş immün plazmaların gönüllü bağışçıdan biyobankaya kadar uzanan yolculuğunun tüm detayları ilk kez Demirören Haber Ajansı tarafından görüntülendi.

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