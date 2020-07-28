MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriİYİ Partili başkana yasak aşk iddiası... Buluşma görüntüleri çıktı
GeriGündem İYİ Partili başkana yasak aşk iddiası... Buluşma görüntüleri çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
DHA
Haber Giriş: 28 Temmuz 2020 - 13:37,

İYİ Partili başkana yasak aşk iddiası... Buluşma görüntüleri çıktı

Antalya'nın Elmalı İlçe Belediye Başkanı İYİ Parti'li Halil Öztürk ile eşi Sümeyra Tilki'nin (31) 'yasak aşk' yaşadığını ileri süren Ahmet Tilki (38), “Başkan nikâhımızı kıydı, beni makam şoförü yaptı. Bir süre sonra karımla birlikte olduğunu anladım” diyerek istifa etti. Bu arada Halil Öztürk'ün, yasak aşk yaşadığı iddia edilen Sümeyra Tilki'yle buluştuğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 2 Haziran'da çekilen görüntülerde,buluşma adresine önce Halil Öztürk'ün kendi özel aracıyla geldiği, ardından WhatsApp'tan konum attığı öne sürülen Sümeyra Tilki'nin taksiyle geldiği görüldü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news
2
Abone Olgoogle-news
3
Abone Olgoogle-news
4
Abone Olgoogle-news
5
Abone Olgoogle-news
6
Abone Olgoogle-news
7
Abone Olgoogle-news
8
Abone Olgoogle-news
9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
12
Abone Olgoogle-news
13
Abone Olgoogle-news
14
Abone Olgoogle-news
15
Abone Olgoogle-news
16
Abone Olgoogle-news
17
Abone Olgoogle-news
18
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi