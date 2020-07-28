İYİ Partili başkana yasak aşk iddiası... Buluşma görüntüleri çıktı
Antalya'nın Elmalı İlçe Belediye Başkanı İYİ Parti'li Halil Öztürk ile eşi Sümeyra Tilki'nin (31) 'yasak aşk' yaşadığını ileri süren Ahmet Tilki (38), “Başkan nikâhımızı kıydı, beni makam şoförü yaptı. Bir süre sonra karımla birlikte olduğunu anladım” diyerek istifa etti. Bu arada Halil Öztürk'ün, yasak aşk yaşadığı iddia edilen Sümeyra Tilki'yle buluştuğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 2 Haziran'da çekilen görüntülerde,buluşma adresine önce Halil Öztürk'ün kendi özel aracıyla geldiği, ardından WhatsApp'tan konum attığı öne sürülen Sümeyra Tilki'nin taksiyle geldiği görüldü.