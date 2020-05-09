İyi ki varsın sevgilim, çok şanslıyız

Çiftin, April (Nisan) adını verdikleri kız bebeğin fotoğraflarını Lawrence sık sık Instagram hesabından paylaşıyor. "Senin baba olduğunu görmek tanık olduğum en harika şeylerden biri. Duygularının derinliği, paylaştığın sevgi, bizim için yapabildiğin bütün her şey... Biz gerçekten çok şanslıyız" notuyla paylaştı.