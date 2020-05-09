İyi ki varsın sevgilim, çok şanslıyız

Koronavirüs karantinası milyonlarca insanı evlerine ve ailelerine iyice yakınlaştırdı. Artık herkes belki de bugüne kadar hiç olmadığı kadar çocuklarıyla ilgilenme, onların büyüdüğünü yakından ve daha fazla görme şansına sahip. Buna ünlüler de dahil. Özellikle de gösteri dünyasının kısa bir süre önce bebek sahibi olan ünlüleri.
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Karantina nedeniyle iş programlarını askıya alan ünlüler bütün günlerini bebekleriyle geçiriyorlar artık. Sık sık da sosyal medya sayfalarından hem bebeklerine hem de eşlerine olan sevgilerini ilan ediyorlar. İşte ünlü annelerin "bebekli" paylaşımları.
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Büyük beden model olarak tanınan Iskra Lawrence ve sevgilisi Philip Payne kısa bir süre önce ilk bebeklerini kucaklarına aldı.
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Çiftin, April (Nisan) adını verdikleri kız bebeğin fotoğraflarını Lawrence sık sık Instagram hesabından paylaşıyor. "Senin baba olduğunu görmek tanık olduğum en harika şeylerden biri. Duygularının derinliği, paylaştığın sevgi, bizim için yapabildiğin bütün her şey... Biz gerçekten çok şanslıyız" notuyla paylaştı.
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Jenna Dewan da kısa bir süre önce nişanlısı Steve Kazee'nin ilk bebekleri de geçen ay dünyaya geldi. Dewan, bebeği ve sevgilisinin bu fotoğrafını sosyal medya sayfasında
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Dewan'ın Channing Tatum ile evliliğinden de bir kız çocuğu bulunuyor.
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Milla Jovovich, karantina günlerinden kısa bir süre önce doğan üçüncü kızı Osian'ın fotoğraflarına sık sık sosyal medya sayfasında yer veriyor.
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Eva Longoria, karantina günlerinde oğlu Santiago'ya vakit ayırıyor.
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Helen Flanagan da iki kızıyla çekilen pozlarını sosyal medya sayfasında paylaşıyor.