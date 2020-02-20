İyi ki doğdun Türk lokumu

Top model, ünlü fotoğrafçının doğum gününü sosyal medyadan böyle kutladı.
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İş ortağı Marcus Piggot ile moda dünyasının önde gelen fotoğrafçılarından biri olan Mert Alaş yeni yaşına giriyor. 1971 yılında Ankara'da dünyaya gelen Alaş'ın doğum gününü de geçmişte defalarca birlikte çalıştığı top modeller sosyal medya mesajlarıyla kutluyor.
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Bunlardan biri de Rus model Irina Shayk. Alaş ile birlikte birçok çalışmaya imza atan Shayk, Instagram sayfasında birlikte çekilen bir fotoğraflarını paylaştı. Shayk "Türk lokumu... Sana sevgi ve öpücük gönderiyorum" mesajıyla Alaş'ın yeni yaşını kutladı. Alaş'a mutlu yıllar dileyen Irina Shayk, birlikte çok sayıda unutulmaz anıları olduğunu da belirtti.
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Mert Alaş ile Irina Shayk, dünyanın çeşitli yerlerinde olduğu gibi Antalya'ya da gelip birlikte bir çekim gerçekleştirmişlerdi. Alaş da geçtiğimiz ocak ayında Irina Shayk'ın yeni yaşını birlikte çekilen bir pozlarını paylaşarak kutlamıştı.