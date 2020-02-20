İyi ki doğdun Türk lokumu

Bunlardan biri de Rus model Irina Shayk. Alaş ile birlikte birçok çalışmaya imza atan Shayk, Instagram sayfasında birlikte çekilen bir fotoğraflarını paylaştı. Shayk "Türk lokumu... Sana sevgi ve öpücük gönderiyorum" mesajıyla Alaş'ın yeni yaşını kutladı. Alaş'a mutlu yıllar dileyen Irina Shayk, birlikte çok sayıda unutulmaz anıları olduğunu da belirtti.