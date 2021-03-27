İyi ki doğdun, iyi ki sen!

Abimle 21 yaşındayken tanıştım Bige Önal önceki gün Nişantaşı’nda arkadaşıyla yemek yerken görüntülendi. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Türk futbolunun efsane futbolcularından babası Erhan Önal’ı kaybetmişti. Önal, üvey abisi Patrick Mölzl’ın cenazeye katılamaması hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: “Kendisi ile konuştum, çok üzüldü ama Almanya’da olduğu için gelemedi. Abim ile 21 yaşındayken tanıştım. Öyle olunca da çok yakın olamıyorsunuz. Kopukluğumuzun temel nedeni beraber büyümemek ama görüşmediğimiz doğru değil. Böyle bir şey yazarsanız buna, babam üzülür.” (Cenker TEZEL)