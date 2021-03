İyi ki doğdun, iyi ki sen!

Cemal Can daha cesur Aleyna Tilki önceki gün Bebek’teydi. “Retrograde” şarkısının gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyleyen Tilki, “Şarkının yurtdışı promosyonları yeni başladı. Bir remiks albümüm olacak. İçinde dünyanın her yerinden önemli DJ’lerin yaptıkları remiksler yer alacak” diye konuştu. ◊ Aleyna Tilki’ye rol aldığı dizideki partneri Cemal Can Canseven’in ilk şarkısı “Kahraman” da soruldu. Genç şarkıcı şöyle yanıt verdi: “Şarkıyı çok önceden dinlemiştim. Klibini de çığlık ata ata izledim. Birçok erkek sanatçının cesaret edemeyeceği bir klip çekmiş. Stili, tarzı ve star ışığı var.” (Behlül AYDIN)