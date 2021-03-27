Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Doğum gününü kutladı
Miss Universe 2017 güzeli Pınar Tartan ile yeni bir aşka yelken açan Murat Ceylan, sevgilisinin doğum gününü Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı. Ceylan, sevgilisini öpücüklere boğduğu kareyi "İyi ki doğdun, iyi ki sen" notuyla yayınladı.
2
Gelinlik hazır!
Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in nikâh tarihi belli oldu. Mert Vidinli’nin YouTube’da yayınlanan programına konuk olan Şefkatli, “Mayıs sonu evleniyoruz. Nikâh şahitlerimiz aile büyüklerimiz olacak. Bir otelde 50 kişilik tören yapacağız. Gelinliğim de hazır” dedi.
3
Cemal Can daha cesur
Aleyna Tilki önceki gün Bebek’teydi. “Retrograde” şarkısının gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyleyen Tilki, “Şarkının yurtdışı promosyonları yeni başladı. Bir remiks albümüm olacak. İçinde dünyanın her yerinden önemli DJ’lerin yaptıkları remiksler yer alacak” diye konuştu. ◊ Aleyna Tilki’ye rol aldığı dizideki partneri Cemal Can Canseven’in ilk şarkısı “Kahraman” da soruldu. Genç şarkıcı şöyle yanıt verdi: “Şarkıyı çok önceden dinlemiştim. Klibini de çığlık ata ata izledim. Birçok erkek sanatçının cesaret edemeyeceği bir klip çekmiş. Stili, tarzı ve star ışığı var.” (Behlül AYDIN)
4
Bakım günü
Oyuncu Serenay Sarıkaya önceki gün Nişantaşı’ndaki bir klinikte bakım yaptırdı. Ünlü oyuncu, işlemleri bittikten hemen sonra fotoğraf vermemek için arabasını kliniğin kapısına yanaştırdı. Sarıkaya, hızlıca cipine binip gözden kayboldu.(Sayit DURMAZ)
5
Abimle 21 yaşındayken tanıştım
Bige Önal önceki gün Nişantaşı’nda arkadaşıyla yemek yerken görüntülendi. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Türk futbolunun efsane futbolcularından babası Erhan Önal’ı kaybetmişti. Önal, üvey abisi Patrick Mölzl’ın cenazeye katılamaması hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: “Kendisi ile konuştum, çok üzüldü ama Almanya’da olduğu için gelemedi. Abim ile 21 yaşındayken tanıştım. Öyle olunca da çok yakın olamıyorsunuz. Kopukluğumuzun temel nedeni beraber büyümemek ama görüşmediğimiz doğru değil. Böyle bir şey yazarsanız buna, babam üzülür.” (Cenker TEZEL)
6
Erken kutlama
Kıvılcım Ural, eşi Kaan Tangöze’yle çektiği bu kareyi Instagram sayfasında paylaştı. Yeni imajıyla dikkat çeken Ural, doğum günü kutlaması yaptıklarını belirtti: “Bu yıl doğum günümü birkaç gün erken kutladık.”
7
Vefasızlardan sonra Vefa’ya gittim
Muazzez Ersoy önceki gün Nişantaşı’nda alışveriş turundaydı. Önce Vefa semtine giderek boza aldığını, ardından alışverişe çıktığını söyleyen sanatçı, “Vefa’dan geliyorum. Vefasızlardan sonra Vefa’ya gittik” diye espri yaptı. Ersoy, “Sanat camiasında vefasızlık var mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Yok ben espri yaptım. Dostluk, iki kişinin sevgi ve saygısına bağlı. Karşılıklı saygı ve hoşgörü olmazsa, sadece sanat camiasında değil hiçbir alanda dostluk olmaz.” (Sayit DURMAZ)
8
Aynı dizide rol alacağız
Alişan önceki akşam eşi Buse Varol’un doğum gününü Arnavutköy Atlas Balık’ta arkadaşlarıyla kutladı. Alişan, “Ailecek yemek yedik. Eşimin 31’inci yaşını kutladık. Sağlık olsun, gerisi önemli değil” dedi. Ünlü şarkıcı ayrıca eşiyle bir yaz dizisinde rol alacağını duyurdu: “Yaz ayına hazırladığımız bir dizi projemiz var. İkimiz de aynı projede olacağız. Görüşmeler devam ediyor. Geri kalan bilgiler sürpriz olsun.” (Sayit DURMAZ)
9
Aynılar
Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel, kızı Aylin Mavi’nin kardeşine benzediğini kabul etti. Ünlü oyuncu, yeğeninin vesikalık fotoğrafıyla poz verdi. Abla Erçel de bu kareyi sosyal medya hesabından “Tamam, kabul ediyorum. Aynılar” notuyla paylaştı.