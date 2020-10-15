Kimi henüz çocuk denecek yaşta dünya evine girdi, kimi evlenmek için 40 yaşını bekledi.
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Erkan Can, eşi Azita Can’ın 50’nci yaş gününü evde hazırladığı sürprizle kutladı.
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Özel bir pasta yaptıran ve evi balonlarla süsleyen usta oyuncu, eşi ve kızları Deniz’le çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Can, eşinin yeni yaşını Instagram’da da kutladı: “İyi ki doğdun gözümün nuru.”
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Kimi henüz çocuk denecek yaşta dünya evine girdi, kimi evlenmek için 40 yaşını bekledi.
İşte ünlülerin evlilik yaşları.
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İlyas Salman önceki gece Antalya’da hizmet veren bir mekanın açılışına eşiyle birlikte katıldı.
Cansel Kula’nın sahibi olduğu restoranın açılış gecesine Yeşilçam’ın usta isimlerinden İlyas Salman ile oyuncu Muharrem Erdemir de katıldı.
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Okuduğu şiirlerle açılışa renk katan İlyas Salman, gecede kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini de geri çevirmedi.
İlyas Salman geceye eşi Gülser Salman’la katıldı. 45 yıldır evli olan çiftin Devrim adında bir kızları ve Temmuz Ali adında bir oğulları var.
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Kıvanç Tatlıtuğ, 33 yaşında Başak Dizer ile evlendi. Bu Tatlıtuğ'un ilk, Dizer'in ikinci evliliği.
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Beren Saat, Kenan Doğulu ile evlendiğinde 30 yaşındaydı. Doğulu ise 40 yaşına girmişti.
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Aslı Enver, 28 yaşındayken meslektaşı Birkan Sokollu ile evlendi. Ancak evlilik uzun sürmedi.
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Kenan İmirzalıoğlu da 40'lı yaşlarında evlenen ünlülerden. İmirzalıoğlu, 43 yaşında evlendi. Kobal ile aralarında 13 yaş fark var. Çift şu sıralar anne-baba olma heyecanı yaşıyor.
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Ceyda Düvenci ilk evliliğini 23 yaşındayken Kaan Girgin ile yaptı.
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İkinci eşi Engin Akgün ile evlendiğinde 32 yaşındaydı.
Muhteşem bir düğünle evlenen ikili daha sonra yollarını ayırdı.
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Düvenci 2015 yılında Bülent Şakrak ile evlendi.
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Hülya Avşar ilk evliliğini 16 yaşındayken Mehmet Tecirli ile yaptı.
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34 yaşında ise Kaya Çilingiroğlu ile dünyaevine girdi. Bu evlilik 2005'te sona erdi.
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Sinem Kobal 29 yaşında dünyaevine girdi. Kenan İmirzalıoğlu ise 42 yaşında.
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Mehmet Aslantuğ eşi Arzum Onan ile evlendiğinde 35 yaşındaydı. Arzum Onan ise henüz 23 yaşındaydı.
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Muazzez Ersoy adı henüz Hatice Yıldız Levent olduğu dönemde ilk evliliğini yaptı. O sırada sadece 16 yaşındaydı.
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Ersoy, manken ve oyuncu İsmet Özhan ile evlendiğinde artık olgunluk çağlarındaydı.
Sürpriz bir şekilde evlenen çift, yine sürpriz bir kararla boşandı.
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Pınar Altuğ ilk evliliğini Umut Elçioğlu ile 27 yaşındayken yaptı.
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Altuğ ikinci eşi Yağmur Atacan'la evlendiğinde 35 yaşındaydı.
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Tarkan da 44 yaşında Pınar Dilek ile hayatını birleştirdi.
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Melis İşiten ile Uraz Kaygılaroğlu, 2014 yılında evlendi. O sırada Melis İşiten 22 yaşındaydı.
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Kaygılar oğlu ise 27 yaşındaydı. Çift, Yedi Güzel Adam dizisinin setinde tanışmıştı.
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Uraz Kaygılaroğlu, evlilik kararını nasıl verdiğini "İnsan böyle bir eş bulunca iki eli kanda olsa evlenir" diyerek anlatmıştı. Çift geçtiğimiz yıl sürpriz bir kararla anlaşmalı boşandı.
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Ali Sunal, ilk evliliğini 2011 yılında Gökçe Bahadır ile yaptı. O sırada Sunal 34 , Bahadır ise 30 yaşındaydı. Fakat bu evlilik çok uzun sürmedi.
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Sunal geçtiğimiz haftalarda ikinci kez evlendi. Şu an 40 yaşında olan Sunal, Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturdu.
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Arda Turan, 31 yaşında Aslıhan Doğan ile nikah masasına oturdu.
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Aslı Tandoğun, Tan Yeşilada ile evlendiğinde 34 yaşındaydı.
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Aslı Hünel, 40 yaşında hayatının aşkını buldu ve nikah masasına oturdu.
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45 yaşındaki Özcan Deniz, 26 yaşındaki Feyza Aktan ile evlendi. Bir çocukları olan çift anlaşmalı boşandı.