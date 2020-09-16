İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimler? İyi Günde Kötü Günde konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgili bilgiler

OZAN DOLUNAY - SARP Akıllı, yakışıklı ve başarılı bir iş insanı olan Sarp, her genç kızın rüyasını süsleyen tam bir beyaz atlı prenstir. Ama onu en iyi anlatmanın yolu hayatını ikiye ayırmaktır: Leyla’dan önce ve Leyla’dan sonra. Nikah masasından niçin çıkıp gittiği herkes için hala büyük bir sırdır.