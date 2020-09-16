İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimler? İyi Günde Kötü Günde konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgili bilgiler
Romantik komedi türündeki yeni dizi İyi Günde Kötü Günde dizisi ekran macerasına başladı. Ekranların deneyimli isimlerinin başrollerini paylaştığı İyi Günde Kötü Günde konusuyla da dikkatleri üzerine çekti. Peki, İyi Günde Kötü Günde dizisinin oyuncuları kimler? İyi Günde Kötü Günde konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgili bilgiler
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1
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Nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla'nın hikayesini konu alan İyi Günde Kötü Günde’nin oyuncu kadrosu netleşti. Başrollerini Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen’nın paylaştığı dizide üçlüye kadroda Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Ali Yağcı, Sinan Albayrak, Hande Yılmaz, Deniz Işın, Turgay Erdoğan eşlik edecek.
2
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İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU
Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla (Elçin Sangu) diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp (Ozan Dolunay) ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa (Yasemin Allen)… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözmeye çalıştıkça işin içinden çıkmak imkansız hale gelir.
3
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ELÇİN SANGU-LEYLA
Bir Karadeniz kızı olan ve ailesiyle yaşayan Leyla, güzel, dobra, insanlara yaralarını göstermeyi sevmeyen güçlü ve başarılı bir kadındır.
4
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OZAN DOLUNAY - SARP
Akıllı, yakışıklı ve başarılı bir iş insanı olan Sarp, her genç kızın rüyasını süsleyen tam bir beyaz atlı prenstir. Ama onu en iyi anlatmanın yolu hayatını ikiye ayırmaktır: Leyla’dan önce ve Leyla’dan sonra. Nikah masasından niçin çıkıp gittiği herkes için hala büyük bir sırdır.