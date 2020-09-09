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Televizyon
Haber Giriş: 09 Eylül 2020 - 14:09 | 

İyi Günde Kötü Günde ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler? İşte İyi Günde Kötü Günde oyuncu kadrosu

İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. Bölüm fragmanıyla birlikte yayın tarihi bilgisi de geldi. İyi Günde Kötü Günde dizisi 12 Eylül Cumartesi günü ilk bölümüyle ekranlara ‘merhaba’ diyecek. Peki, İyi Günde Kötü Günde dizisinin oyuncuları kimler? İşte İşte İyi Günde Kötü Günde dizisinin oyuncularıyla ilgili bilgiler…

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Başrollerini Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen’nın paylaştığı ‘İyi Günde Kötü Günde’nin oyuncu kadrosu netleşti. İyi Günde Kötü Günde dizisinde üçlüye kadroda Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Ali Yağcı, Sinan Albayrak, Hande Yılmaz, Deniz Işın, Turgay Erdoğan eşlik edecek.

2İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU
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İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU

Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla (Elçin Sangu) diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp (Ozan Dolunay) ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa (Yasemin Allen)… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözmeye çalıştıkça işin içinden çıkmak imkansız hale gelir.

3ELÇİN SANGU-LEYLA
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ELÇİN SANGU-LEYLA

4OZAN DOLUNAY - SARP
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OZAN DOLUNAY - SARP

5YASEMİN ALLEN - MELİSA
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YASEMİN ALLEN - MELİSA

6DERYA ALABORA - MERAL
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DERYA ALABORA - MERAL

7NERGİS KUMBASAR - PERİHAN
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NERGİS KUMBASAR - PERİHAN

8ŞENAY GÜRLER - ASLIHAN
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ŞENAY GÜRLER - ASLIHAN

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