İyi günde kötü günde...Hande Erçel'den Murat Dalkılıç'a destek

Yeni dizi projesi onaylanan Erçel, aylık 30 bin liralık kiranın yarısını ödemeye başladı.Henüz evlilik yemini etmediler ama onların aşkı hem iyi günde hem de kötü günde galip geliyor!
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YENİDEN GÖRÜŞMEYE BAŞLADILAR
Oyuncu Hande Erçel ve müzisyen Murat Dalkılıç’tan bahsediyorum... 2017’de başlayan ilişkilerine 10 ay sonra nokta koyan çift, Hande Hanım’ın annesi Aylin Erçel’in kanser tedavisi sırasında yeniden görüşmeye başlamıştı. Annesinin hastalığa yenik düşerek, 48 yaşında vefat etmesiyle büyük üzüntü yaşayan Erçel’e de en büyük desteği Murat Dalkılıç vermişti.
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FİLMDEN ZARAR ETMİŞ
İlişkilerine ikinci şansı veren çift, şimdi aynı evi paylaşıyor. Bu kez Murat Dalkılıç, zor zamanlar geçiriyor ve Erçel, sevgilisine her türlü desteği veriyor. Geçen yıl, genç oyuncu Melis Sezen ile birlikte “Dünya Hali” diye bir film çeken Dalkılıç, gişede umduğunu bulamamıştı. Filmin yapımcıları arasında olan müzisyen, filmin istenilen gişeyi elde edememesiyle meğer büyük para kaybetmiş.
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YARDIM ELİ UZATTI
Üstüne koronavirüs salgını nedeniyle konserlerinin iptal olmasıyla maddi sıkıntıya giren Dalkılıç’a, sevgilisi yardım eli uzattı. Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı yeni bir dizi için çalışmaya başlayan Erçel, sevgilisine jest yaparak, kiranın yarısına ortak olmayı teklif etti. Oyuncu, sevgilisinin işleri düzelene kadar Çubuklu’daki lüks dairelerinin 30 bin liralık kirasının yarısını ödeyecek. Bu zamanda böyle aşk, böyle fedakarlık zor bulunur.