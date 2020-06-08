İyi günde kötü günde...Hande Erçel'den Murat Dalkılıç'a destek

YARDIM ELİ UZATTI Üstüne koronavirüs salgını nedeniyle konserlerinin iptal olmasıyla maddi sıkıntıya giren Dalkılıç’a, sevgilisi yardım eli uzattı. Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı yeni bir dizi için çalışmaya başlayan Erçel, sevgilisine jest yaparak, kiranın yarısına ortak olmayı teklif etti. Oyuncu, sevgilisinin işleri düzelene kadar Çubuklu’daki lüks dairelerinin 30 bin liralık kirasının yarısını ödeyecek. Bu zamanda böyle aşk, böyle fedakarlık zor bulunur.