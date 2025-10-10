İyi görünen kaynanadan korkacaksın! Kendisinden güzel görünmesin diye kötü giydiriyor

DAHA DÜĞÜN GÜNÜ BAŞLADI

Zaten daha düğününde giydiği gelinlik ve resepsiyondaki kıyafeti nedeniyle Rajwa epeydir bu konuda mercek altına alınmıştı. Gelinliği fazla iddiasız bulundu. Resepsiyonda giydiği elbise de kreması fazla kaçmış pastaya benzetildi.Ondan sonra da Prenses Rajwa giyim konusunda asla kaynanası Rania ile yarışır hale gelemedi.İşte bu durum da sosyal medyada ilginç yorumlara neden oldu. En çok konuşulan da aslında Rania'nın gelinini çok sevdiğini her fırsatta söylemesine rağmen giyim konusunda kendine rakip olarak gördüğüydü.Birçok kullanıcı "Belki de Rania, gelini Rajwa'nın kendisi kadar şık giyinip iddialı bir görüntü sergilemesini istemiyor" yorumunu yaptı. Bazıları da "Kaynananın iyisi olmaz... Ne kadar severse sevsin hep bir mesafe bırakır" diye görüş bildirdi.