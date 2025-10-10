İyi görünen kaynanadan korkacaksın! Kendisinden güzel görünmesin diye kötü giydiriyor

SİYAH ELBİSEYİ BEĞENEN ÇIKMADI
Herkesin bildiği gibi Rajwa'nın kayınvalidesi Kraliçe Rania, dünyanın en iddialı giyinen kadınlarından biri..Dört çocuk dünyaya getirip bir de üstüne 55 yaşına gelmesine rağmen hala mankenleri kıskandıran fiziğini koruyor Rania. Bu sayede de canı ne isterse onu rahatlıkla giyip bir de çok güzel bir şekilde taşıyor üzerinde.Böylesine stil ikonu bir kaynanadan beklenen de gencecik gelinine giyim kuşam konusunda akıl verip onu deneyimli stilistlerin eline emanet etmesi kuşkusuz...Ama görünüşe göre yaşanan pek de bu değil. Çünkü Rajwa, başından beri ne giyse, hayranlarını memnun edemedi.