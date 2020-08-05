Ünlü yıldıza mesaj yağdı: 'Tek derdin bu olsun'

Tüm ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı şovla adını duyuran Kourtney Kardashian, sosyal medya hesabından "iyi olmadığını" duyurdu.
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HİÇ İYİ DEĞİLİM
Hemen her gün çeşitli şekillerle gündeme gelen ailesinin diğer üyelerinin aksine tıpkı küçük kardeşi Kendall Jenner gibi daha sakin bir hayat sürdüren 41 yaşındaki Kourtney Kardashian, oğlu Reign'ın fotoğrafını Instagram hesabında paylaşıp "İyi değilim" notunu yazdı. Takipçileri Kardashian'a kendini bunun için üzmemesi gerektiğini çünkü küçük çocuğun çok daha iyi göründüğünü savundu.
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BELİNE KADAR UZANAN SAÇLARINI KAZITTI
Kardashian'ın kendini böyle hissetmesinin nedeni ise, 5 yaşındaki oğlunun neredeyse beline kadar uzanan saçlarını kazıtmış olması. Her ne kadar Kardashian bu durumdan memnun değilse de sosyal medya takipçileri küçük çocuğun gayet iyi göründüğünü belirten yorumlar yağdırdı paylaşıma.
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ÜÇ ÇOCUK ANNESİ
Kourtney Kardashian ile ayrıldığı eski sevgilisi Scott Disick'in 10 yaşında Mason, 8 yaşında Penelope ve 5 yaşında Reign adında üç tane çocuğu bulunuyor.
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10 YILLIK İLİŞKİ
Kardashian ile Disick, uzun yıllar boyunca inişli- çıkışlı bir ilişki yaşadılar. 2005'te başlayan ilişkileri 2015'te sona erdi.
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GÖRÜŞMEYE DEVAM EDİYORLAR
Bir dönem seks bağımlısı olduğunu ve bu yüzden tedavi gördüğünü itiraf eden Disick, bu ayrılığa rağmen aileyle birlikte görev aldığı Keeping Up With The Kardashians'ta kamera karşısına geçmeye devam ediyor.
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ANNESİ EVLENMELERİNİ İSTEDİ
Kardashian ve Disick, üç çocuklarına ve Kourtney Kardashian'ın annesi Kris Jenner'ın evlenmeleri konusundaki istekli tutumuna rağmen ilişkilerine son verdiler.
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ÇOCUKLARINI GÖSTERMEMEKLE TEHDİT ETTİ
Fakat eski çift, üç çocuklarının hatırına zaman zaman bir araya geliyor. Kardashian, ayrılıklarının ilk döneminde Disick, hayatına ve kendine çekidüzen verene kadar çocuklarını ona göstermemekle tehdit etmişti.
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ŞİMDİ GÖRÜŞÜYORLAR
Scott Disick de rehabilitasyon sürecinin ardından üç çocuğunu tekrar görmeye başladı.