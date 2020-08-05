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Hürriyet
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Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 11:14,

Ünlü yıldıza mesaj yağdı: 'Tek derdin bu olsun'

Ünlü TV yıldızının Instagram paylaşımı olay oldu.

Backgrid USA, Mega, Instagram

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1SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Tüm ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı şovla adını duyuran Kourtney Kardashian, sosyal medya hesabından "iyi olmadığını" duyurdu.

2HİÇ İYİ DEĞİLİM
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HİÇ İYİ DEĞİLİM

Hemen her gün çeşitli şekillerle gündeme gelen ailesinin diğer üyelerinin aksine tıpkı küçük kardeşi Kendall Jenner gibi daha sakin bir hayat sürdüren 41 yaşındaki Kourtney Kardashian, oğlu Reign'ın fotoğrafını Instagram hesabında paylaşıp "İyi değilim" notunu yazdı. Takipçileri Kardashian'a kendini bunun için üzmemesi gerektiğini çünkü küçük çocuğun çok daha iyi göründüğünü savundu.

3BELİNE KADAR UZANAN SAÇLARINI KAZITTI
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BELİNE KADAR UZANAN SAÇLARINI KAZITTI

Kardashian'ın kendini böyle hissetmesinin nedeni ise, 5 yaşındaki oğlunun neredeyse beline kadar uzanan saçlarını kazıtmış olması. Her ne kadar Kardashian bu durumdan memnun değilse de sosyal medya takipçileri küçük çocuğun gayet iyi göründüğünü belirten yorumlar yağdırdı paylaşıma.

4ÜÇ ÇOCUK ANNESİ
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ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

Kourtney Kardashian ile ayrıldığı eski sevgilisi Scott Disick'in 10 yaşında Mason, 8 yaşında Penelope ve 5 yaşında Reign adında üç tane çocuğu bulunuyor.

510 YILLIK İLİŞKİ
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10 YILLIK İLİŞKİ

Kardashian ile Disick, uzun yıllar boyunca inişli- çıkışlı bir ilişki yaşadılar. 2005'te başlayan ilişkileri 2015'te sona erdi.

6GÖRÜŞMEYE DEVAM EDİYORLAR
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GÖRÜŞMEYE DEVAM EDİYORLAR

Bir dönem seks bağımlısı olduğunu ve bu yüzden tedavi gördüğünü itiraf eden Disick, bu ayrılığa rağmen aileyle birlikte görev aldığı Keeping Up With The Kardashians'ta kamera karşısına geçmeye devam ediyor. 

7ANNESİ EVLENMELERİNİ İSTEDİ
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ANNESİ EVLENMELERİNİ İSTEDİ

Kardashian ve Disick, üç çocuklarına ve Kourtney Kardashian'ın annesi Kris Jenner'ın evlenmeleri konusundaki istekli tutumuna rağmen ilişkilerine son verdiler.

8ÇOCUKLARINI GÖSTERMEMEKLE TEHDİT ETTİ
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ÇOCUKLARINI GÖSTERMEMEKLE TEHDİT ETTİ

Fakat eski çift, üç çocuklarının hatırına zaman zaman bir araya geliyor. Kardashian, ayrılıklarının ilk döneminde Disick, hayatına ve kendine çekidüzen verene kadar çocuklarını ona göstermemekle tehdit etmişti.

9ŞİMDİ GÖRÜŞÜYORLAR
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ŞİMDİ GÖRÜŞÜYORLAR

Scott Disick de rehabilitasyon sürecinin ardından üç çocuğunu tekrar görmeye başladı.

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