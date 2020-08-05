Ünlü yıldıza mesaj yağdı: 'Tek derdin bu olsun'

HİÇ İYİ DEĞİLİM Hemen her gün çeşitli şekillerle gündeme gelen ailesinin diğer üyelerinin aksine tıpkı küçük kardeşi Kendall Jenner gibi daha sakin bir hayat sürdüren 41 yaşındaki Kourtney Kardashian, oğlu Reign'ın fotoğrafını Instagram hesabında paylaşıp "İyi değilim" notunu yazdı. Takipçileri Kardashian'a kendini bunun için üzmemesi gerektiğini çünkü küçük çocuğun çok daha iyi göründüğünü savundu.