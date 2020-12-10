İyi Aile Babası oyuncuları kimler? İşte İyi Aile Babası konusu ve oyuncuları

Mehmet Ali Pamuk / Çağlar Çorumlu Evli, 3 çocuk babası. İstanbul doğumlu, aslen Adanalı. Tıp Fakültesi mezunu, aile hekimi. Hem çekirdek, hem de geniş ailesine çok düşkün. Aile bağlarına çok önem veriyor. İyi bir baba, iyi bir eş ve iyi bir evlat olmak için büyük mücadele veriyor. Mesleğinde de çok idealist bir hekim.