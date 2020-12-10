İyi Aile Babası oyuncuları kimler? İşte İyi Aile Babası konusu ve oyuncuları
Perşembe akşamlarının yeni dizisi İyi Aile Babası’nın 2. Bölümü için geri sayım devam ediyor. Diziye yeni başlayacak olanlar, İyi Aile Babası konusu ve oyuncuları hakkında araştırma yapıyor. Peki, İyi Aile Babası oyuncuları kimler? İşte İyi Aile Babası konusu ve oyuncuları…
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İyi Aile Babası, Süreç Film imzalı, yönetmeliğini Hakan Algül'ün yaptığı, Tayfun Güneyer tarafından kaleme alınan komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. İyi Aile Babası dizisinin konusunu, başrol oyuncularını, oyuncuların nasıl karakterleri canlandıracağını, dizi ne zaman yayınlanacak gibi soruların cevaplarını merak ederken, birbirinden keyifli tanıtımlar yayınlanmaya devam ediyor. İyi Aile Babası dizisinin Mehmet Ali'sini hangi oyuncu canlandırıyor? Şebnem Bozoklu İyi Aile Babası dizisinde hangi karakteri canlandırıyor? İyi Aile Babası dizisinin tanıtımı yayınlandı mı? İyi Aile Babası rap şarkısı için stüdyoya giren başrol oyuncuları, sergiledikleri performansla beğeni topladılar. İyi Aile Babası dizisinin rap müziğini kim söylüyor? Peki, İyi Aile Babası dizisinde kim kimdir? İşte detaylar!
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Mehmet Ali Pamuk / Çağlar Çorumlu
Evli, 3 çocuk babası. İstanbul doğumlu, aslen Adanalı. Tıp Fakültesi mezunu, aile hekimi. Hem çekirdek, hem de geniş ailesine çok düşkün. Aile bağlarına çok önem veriyor. İyi bir baba, iyi bir eş ve iyi bir evlat olmak için büyük mücadele veriyor. Mesleğinde de çok idealist bir hekim.
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Aslı Pamuk / Şebnem Bozoklu
Mehmet Ali’nin 25 yıllık karısı, 3 çocuk annesi, hem ev kadını hem de kariyer sahibi. Kocasına ve çocuklarına çok düşkün, çalışkan, fedakar, aşırı titiz, mükemmeliyetçi ve modern görüşlü bir kadın. Hayattaki en büyük mücadelesini, alt katlarında oturan kayınvalidesine karşı veriyor.
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Arife Pamuk / Melek Baykal
İki çocuk annesi, Adana’da doğmuş, İstanbul’da büyümüş ve yine kendisi gibi Adanalı olan, dönemin sıkı emniyet amirlerinden Kerami ile evlenmiş. Çocuklarına, ve özellikle küçük oğlu Mehmet Ali’ye çok düşkün. Kerami, emekli olup 7/24 evde olmaya başlayınca, aralarında tatlı bir didişme başlamış.
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Kerami Pamuk / Salih Kalyon
Doğma büyüme Adanalı. Polis lisesinden mezun olduktan sonra tayini İstanbul’a çıkmış ve sonrasında hep İstanbul’da kalmış. Hayatta bir tek karısından çekiniyor. Emekli olduktan sonra, 7/24 evde karısının boyunduruğu altında olmaktan çok sıkılmış durumda, evden kaçıp, arkadaşlarıyla vakit geçirmek için her numarayı çeviriyor.