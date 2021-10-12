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Haber Giriş: 12 Ekim 2021 - 15:06 | 

İYEP sınavı nedir, kimler girebilir? İşte İYEP uygulama takvimi

2021-2022 yılında uygulanacak olan açıklamalı İYEP Uygulama Takvimi, MEB tarafından ilan edildi.B una göre Öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA) 11 ila 15 ekim arasında uygulanacak. ÖBA uygulanan öğrencilerin cevapları ise 11 ila 15 Ekim arasında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ndeki İYEP Modülü'ne işlenecek. Peki, İYEP sınavı nedir, kimler girebilir?

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İYEP ilkokulların 3. sınıflarına devam eden, önceki eğitim - öğretim yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe dersi öğretim programındaki temel beceriler ile matematik dersi öğretim programındaki öğrenme alanlarında yer alan ve İYEP kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin eksik öğrenmelerinin giderilmesini, psikososyal alanda da desteklenmesini amaçlayan bir tedbir programıdır.

2İYEP’E KİMLER BAŞVURABİLİR

İYEP’E KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlkokulların 3. sınıflarına devam edip özel eğitime ihtiyaç duymayan öğrencilerden;

• Program kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrenciler,

• Sığınmacı, göçmen, göçer ve yarı göçer ailelerin çocukları,

• Geçici koruma altındaki çocuklar,

• Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları gibi dezavantajlı öğrenciler İYEP’in hedef kitlesini oluşturmaktadır

32021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

Yetiştirme Programına ait iş ve işlemlerin; uygulama usul ve esaslarını belirlemek için hazırlanan ilgi (b) yönerge ve Ek'te yer alan "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açıklamalı İYEP Uygulama Takvimi" doğrultusunda gerçekleştirilecek.

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