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Haber Giriş: 10 Ekim 2020 - 08:32 | 

Ivana Sert'ten nafakaya zam talebi!

Ivana Sert, velayeti kendisinde olan oğlu Ateş’e verdiği nafakayı arttırması için eski eşi Yurdal Sert’e dava açtı. Ivana Sert, aylık 5 bin TL olan nafakanın 15 bin TL’ye çıkarılmasını talep etti.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Ivana Sert, velayeti kendisinde olan çocuğu için 7 yıl önce boşandığı işadamı Yurdal Sert’e nafakanın artırılması davası açtı.

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Boşanmanın ardından çocuğun büyüdüğünü ve ihtiyaçlarının arttığını dilekçesinde belirten Ivana Sert’in avukatı Elif Sevüktekin, “Yurdal Sert’in maddi durumu ve gelir imkanı Türkiye şartlarının çok üstünde olmasına rağmen çocuğa ödediği 5 bin liralık nafaka yetersizdir.

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Nafakada yüzde 300 artış yapılarak 5 bin liradan 15 bin liraya çıkarılmasını istiyoruz” dedi. Davanın ilk duruşması ertelendi.

4400 BİN LİRA TAZMİNAT ALARAK BOŞANMIŞTI
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400 BİN LİRA TAZMİNAT ALARAK BOŞANMIŞTI

Ivana Sert ve Yurdal Sert, 2013 yılında boşanmıştı. Mahkeme, Yurdal Sert’in Ivana Sert’e 400 bin lira tazminat ile oğluna da aylık 5 bin lira nafaka ödenmesine karar vermişti.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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