Ivana Sert'ten nafakaya zam talebi!

Ivana Sert, velayeti kendisinde olan çocuğu için 7 yıl önce boşandığı işadamı Yurdal Sert’e nafakanın artırılması davası açtı.
2
Abone Ol
Boşanmanın ardından çocuğun büyüdüğünü ve ihtiyaçlarının arttığını dilekçesinde belirten Ivana Sert’in avukatı Elif Sevüktekin, “Yurdal Sert’in maddi durumu ve gelir imkanı Türkiye şartlarının çok üstünde olmasına rağmen çocuğa ödediği 5 bin liralık nafaka yetersizdir.
3
Abone Ol
Nafakada yüzde 300 artış yapılarak 5 bin liradan 15 bin liraya çıkarılmasını istiyoruz” dedi. Davanın ilk duruşması ertelendi.
4
Abone Ol
400 BİN LİRA TAZMİNAT ALARAK BOŞANMIŞTI
Ivana Sert ve Yurdal Sert, 2013 yılında boşanmıştı. Mahkeme, Yurdal Sert’in Ivana Sert’e 400 bin lira tazminat ile oğluna da aylık 5 bin lira nafaka ödenmesine karar vermişti.