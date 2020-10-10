Ivana Sert'ten nafakaya zam talebi!

Boşanmanın ardından çocuğun büyüdüğünü ve ihtiyaçlarının arttığını dilekçesinde belirten Ivana Sert’in avukatı Elif Sevüktekin, “Yurdal Sert’in maddi durumu ve gelir imkanı Türkiye şartlarının çok üstünde olmasına rağmen çocuğa ödediği 5 bin liralık nafaka yetersizdir.