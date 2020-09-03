Ivana Sert ve sevgilisi tatilde! Denizde aşk...

Ivana Sert ile sevgilisi Sezer Dermenci’nin Çeşme tatili devam ediyor. Önceki gün Reges a Luxury Collection Resort Otel’in iskelesinde güneşlenirken görüntülenen çift, sıcaktan bunalınca denize girdi.
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Serin sularda birbirine sarılarak vakit geçiren çiftin keyifli halleri objektife de böyle yansıdı. Bir süre yüzen ikili, ardından şezlonga geçerek güneşlenmeye devam etti.
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Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?
Tatil pozu Çeşme’de tatil yapan Edis, geçtiğimiz gün Instagram hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Yakın arkadaşı Aylin Önce ile çektiği pozu yayınlayan şarkıcı, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
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Heyecan dorukta
İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile 2015 Miss Kolombiya güzeli Madelein Lopez Camelo, önceki gün İstinye Park’ta görüntülendi.
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Oğullarına Hasan adını vereceklerini açıklayan Sarıkabadayı, “Doğuma yaklaşık 1 ay kaldı. Gerçekten heyecan dorukta. Sabırsızlıkla kucağımıza almayı bekliyoruz” dedi.
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Tatil bitti
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Aslı Şen önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Aracını valeye teslim ederken görüntülenen Şen, “Tatili bitirdim. Artık İstanbul’dayım. İşlere ağırlık verdim” dedi.
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Hoş geldin eylül
Doğa Rutkay, eşi Kerimcan Kamal ve ikizleriyle çektirdiği aile fotoğrafını Instagram hesabında yayınladı. Hayranları tarafından binlerce beğeni alan fotoğrafın altına Rutkay, “Hoş geldin eylül. Bereketinle, sıcaklığınla, şefkatinle gel” notunu düştü.