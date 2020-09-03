Ivana Sert ve sevgilisi tatilde! Denizde aşk...

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?



Tatil pozu

Çeşme’de tatil yapan Edis, geçtiğimiz gün Instagram hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Yakın arkadaşı Aylin Önce ile çektiği pozu yayınlayan şarkıcı, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.