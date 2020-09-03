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Haber Giriş: 03 Eylül 2020 - 07:30 | 

Ivana Sert ve sevgilisi tatilde! Denizde aşk...

Bir süredir işletmeci Sezer Dermenci ile aşk yaşayan Ivana Sert Çeşme’de görüntülendi. Uzun süre güneşlendikten sonra denize giren çift romantik anlar yaşadı.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Ivana Sert ile sevgilisi Sezer Dermenci’nin Çeşme tatili devam ediyor. Önceki gün Reges a Luxury Collection Resort Otel’in iskelesinde güneşlenirken görüntülenen çift, sıcaktan bunalınca denize girdi.

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Serin sularda birbirine sarılarak vakit geçiren çiftin keyifli halleri objektife de böyle yansıdı. Bir süre yüzen ikili, ardından şezlonga geçerek güneşlenmeye devam etti.

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Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?

Tatil pozu
Çeşme’de tatil yapan Edis, geçtiğimiz gün Instagram hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Yakın arkadaşı Aylin Önce ile çektiği pozu yayınlayan şarkıcı, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

4Heyecan dorukta
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Heyecan dorukta

İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile 2015 Miss Kolombiya güzeli Madelein Lopez Camelo, önceki gün İstinye Park’ta görüntülendi.

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Oğullarına Hasan adını vereceklerini açıklayan Sarıkabadayı, “Doğuma yaklaşık 1 ay kaldı. Gerçekten heyecan dorukta. Sabırsızlıkla kucağımıza almayı bekliyoruz” dedi.

6Tatil bitti
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Tatil bitti

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Aslı Şen önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Aracını valeye teslim ederken görüntülenen Şen, “Tatili bitirdim. Artık İstanbul’dayım. İşlere ağırlık verdim” dedi.

7Hoş geldin eylül
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Hoş geldin eylül

Doğa Rutkay, eşi Kerimcan Kamal ve ikizleriyle çektirdiği aile fotoğrafını Instagram hesabında yayınladı. Hayranları tarafından binlerce beğeni alan fotoğrafın altına Rutkay, “Hoş geldin eylül. Bereketinle, sıcaklığınla, şefkatinle gel” notunu düştü.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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