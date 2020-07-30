Ivana Sert ile gizemli sevgilisinin romantik anları
Yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli ile ilişkisini bitiren Ivana Sert, yeni sevgilisiyle tatile çıktı. Kiraladıkları tekneyle Göcek’te mavi tura çıkan âşıklar objektife böyle yansıdı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Ivana Sert tatil sezonunu yeni sevgilisiyle açtı. Tarhan Telli ile ilişkisini dostça bitiren Sert, gizemli sevgilisiyle birlikte tekne kiraladı.
2
Abone Ol
Çift, haftalık fiyatı 8 bin 750 euro olan Kuğu adlı tekneleriyle önceki gün Göcek’te mavi tura çıktı.
3
Abone Ol
Tekne kaptanını gözlerden uzak bir koya demirlemesi konusunda uyaran Ivana Sert ve sevgilisi yine de görüntülenmekten kurtulamadı.
4
Abone Ol
Sarsala Koyu’na demirledikleri teknede önce sevgilisini öpücüklere boğan Sert ardından denize girerek yüzdü.
5
Abone Ol
Birbirlerine güneş yağı süren ikili, daha sonra birlikte dalış yaptı. Maske şnorkelini takan Sert, sevgilisinin hazırlanmasına da yardım etti.
6
Abone Ol
Dermenci’ye dalış çorabını kendi elleriyle giydiren modacı, bir yandan da onu öpücüklere boğdu.