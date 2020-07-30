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Ali KESER
Haber Giriş: 30 Temmuz 2020 - 07:00,

Ivana Sert ile gizemli sevgilisinin romantik anları

Yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli ile ilişkisini bitiren Ivana Sert, yeni sevgilisiyle tatile çıktı. Kiraladıkları tekneyle Göcek’te mavi tura çıkan âşıklar objektife böyle yansıdı.

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Ivana Sert tatil sezonunu yeni sevgilisiyle açtı. Tarhan Telli ile ilişkisini dostça bitiren Sert, gizemli sevgilisiyle birlikte tekne kiraladı.

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Çift, haftalık fiyatı 8 bin 750 euro olan Kuğu adlı tekneleriyle önceki gün Göcek’te mavi tura çıktı.

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Tekne kaptanını gözlerden uzak bir koya demirlemesi konusunda uyaran Ivana Sert ve sevgilisi yine de görüntülenmekten kurtulamadı.

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Sarsala Koyu’na demirledikleri teknede önce sevgilisini öpücüklere boğan Sert ardından denize girerek yüzdü.

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Birbirlerine güneş yağı süren ikili, daha sonra birlikte dalış yaptı. Maske şnorkelini takan Sert, sevgilisinin hazırlanmasına da yardım etti.

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Dermenci’ye dalış çorabını kendi elleriyle giydiren modacı, bir yandan da onu öpücüklere boğdu.

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Ivana Sert, yeni sevgilisini öpmeye doyamadı.

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