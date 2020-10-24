Böyle mi evlenecektik? Sadece 40 kişi vardı

Çiftin, 7 Ekim'de Milano'da yapılan nikah töreninin fotoğrafları da gün yüzüne çıktı.Luigi Berlusconi ile Federica Fumagalli, San Sigismondo kilisesinde düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.Dokuz yıldır birlikte olan çiftin düğün törenine koronavirüs önlemleri nedeniyle sadece 40 kişi katıldı. Pandemi olmasaydı bu sayının yüzleri bulacağı konuşuluyor. Fumagalli'nin klasik tasarımlı bir gelinlik giydiği ve görünümünü eldivenlerle tamamladığı düğünde konuklar da maskelerini eksik etmedi.Gelin Federica Fumagalli'nin nedimeleri de bir örnek giysilerini yine bir örnek maskelerle tamamladı. 32 yaşındaki damat Luigi Berlusconi, İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi'nin Veronica Lario ile evliliğinden dünyaya gelen en küçük oğlu.Hayatını birleştirdiği Federica Fumagalli ise bir moda firmasının kurucu ortaklarından. Aslında hukuk alanında yüksek öğrenim gören Fumagalli, moda alanında halkla ilişkiler ve etkinlik düzenliyor. Müşterileri arasında dünyaca ünlü moda firmaları bulunuyor. Luigi Berlusconi ile Federica Fumagalli, düğünden sonra Silvio Berlusconi'nin eski eşi Veronica Lario ile evliliğinin ilk döneminde yaşadığı villada yeni hayatlarına başladı.