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Hürriyet
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Haber Giriş: 24 Ekim 2020 - 13:15 | 

Böyle mi evlenecektik? Sadece 40 kişi vardı

 İtalya'nın eski başbakanı Silvio Bersulsoci'nin en küçük oğlu Luigi Berlusconi ile nişanlısı Federica Fumagalli, evlendi.

Backgrid UK

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Çiftin, 7 Ekim'de Milano'da yapılan nikah töreninin fotoğrafları da gün yüzüne çıktı.

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Luigi Berlusconi ile Federica Fumagalli, San Sigismondo kilisesinde düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

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Dokuz yıldır birlikte olan çiftin düğün törenine koronavirüs önlemleri nedeniyle sadece 40 kişi katıldı. Pandemi olmasaydı bu sayının yüzleri bulacağı konuşuluyor. 

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Fumagalli'nin klasik tasarımlı bir gelinlik giydiği ve görünümünü eldivenlerle tamamladığı düğünde konuklar da maskelerini eksik etmedi.

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Gelin Federica Fumagalli'nin nedimeleri de bir örnek giysilerini yine bir örnek maskelerle tamamladı.

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 32 yaşındaki damat Luigi Berlusconi, İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi'nin Veronica Lario ile evliliğinden dünyaya gelen en küçük oğlu.

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Hayatını birleştirdiği Federica Fumagalli ise bir moda firmasının kurucu ortaklarından.

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Aslında hukuk alanında yüksek öğrenim gören Fumagalli, moda alanında halkla ilişkiler ve etkinlik düzenliyor. Müşterileri arasında dünyaca ünlü moda firmaları bulunuyor.

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 Luigi Berlusconi ile Federica Fumagalli, düğünden sonra Silvio Berlusconi'nin eski eşi Veronica Lario ile evliliğinin ilk döneminde yaşadığı villada yeni hayatlarına başladı.  

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