İtalyan şef Danilo Zanna’dan samimi açıklamalar: Türkiye'de en iyi dönemi Bağcılar'da geçirdim!

◊ İlk görüşte aşk mıydı?



Tabii. İtalyanım zaten, bizi bilirsin, hemen atladım (Gülüyor). Eşim Giresunlu, o zamanlar anlamını bilmiyordum ama şimdi şöyle tarif edebilirim, “Tam fındık gibiydi”. Beni çok etkiledi.

◊ Hemen ilanı aşk mı ettin?



Yok, fasıldan bir arkadaşımızın evinde eğlenmeye devam ettik. Sabaha karşı otelime gitmek için evden çıktım. Baktım param yok. Bankamatik buldum. Kartı koydum, yuttu. Param olmadığı için, arkadaşımın evine geri döndüm. İşte, Tuğçe bana orada yardım etti. Başka bir sorun olursa diye telefon numarasını da verdi. Öyle bağlantı kurmuş olduk.



◊ Ertesi gün İtalya’ya döndün ama...

1.5 sene uzaktan sevgili olduk. Birkaç kere ben Türkiye’ye geldim, bazen de o yanıma geldi. O zamanlar, “Evleneceğiz, bir çocuğumuz ve bir köpeğimiz olacak” demiştim. Sözümü tuttum.