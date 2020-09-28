Topuklu ayakkabıyla bile boy farkı kapanmadı

YARI ŞEFFAF GELİNLİK Elettra Lamborghini törende yarı şeffaf göğüs dekolteli bir gelinlik tercih etti. 26 yaşındaki gelin ile 33 yaşındaki damadın boy farkı da törende iyice gün yüzüne çıktı. Gelinin 1. 65 cm, damadın da 2 metre 8 santim boyunda olduğunu da hatırlatalım.