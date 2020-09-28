Topuklu ayakkabıyla bile boy farkı kapanmadı

Ünlü şarkıcı ve ünlü DJ göl kenarında romantik bir düğünle hayatlarını birleştirdi.
Instagram, Backgrid UK
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TOPUKLU AYAKKABI DA FARKI KAPATAMADI
Gelin, giydiği topuklu ayakkabılara rağmen damat ile arasındaki boy farkını kapatamadı.
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ÖNCE TV SONRA MÜZİK
Önce TV'da katıldığı reality şovlarla adını duyuran sonra da ilk müzik albümünü çıkaran İtalyan şarkıcı Elettra Lamborghini ile Afrojack adıyla tanınan DJ Nick van de Wall, İtalya'da romantik bir düğünle evlendi.
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COMO GÖLÜ KIYISINDA ROMANTİK DÜĞÜN
Çiftin düğünü, Como Gölü kıyısındaki Vilal Balbiano'da gerçekleştirildi. Koronavirüs önlemlerinin de alındığı düğün sırasında bazı konuklar maske taktı.
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YARI ŞEFFAF GELİNLİK
Elettra Lamborghini törende yarı şeffaf göğüs dekolteli bir gelinlik tercih etti. 26 yaşındaki gelin ile 33 yaşındaki damadın boy farkı da törende iyice gün yüzüne çıktı. Gelinin 1. 65 cm, damadın da 2 metre 8 santim boyunda olduğunu da hatırlatalım.
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BOYUNA YETİŞEMEDİ
Gelin Elettra Lamborghini, topuklu ayakkabı giymesine rağmen kendisinden daha uzun olan damadın boyuna yetişemedi.
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BAKIŞLARINI BİRBİRLERİNDEN ALAMADILAR
Çift tören boyunca bakışlarını birbirlerinden ayıramadı. Kıyılan nikahın ardından çiçeği burnunda çift, konuklarla birlikte sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.
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AİLELER DE İYİ ANLAŞIYOR
Elettra Lamborghini sosya medya hesaplarında kendi ailesi ve eşi Nick van de Wall'ın ailesiyle birlikte çekilen pozlarını da paylaştı.
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SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI
Genç yıldız özellikle de annesiyle kayınvalidesinin birbirleriyle çok iyi anlaştığını da takipçileriyle paylaştı.
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GRAMMY ADAYI DJ
Grammy adayı da olan Hollandalı DJ Afrojack'in Amanda Balk ile ilişkisinden Vegas adında bir çocuğu bulunuyor.
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DAMADIN ESKİ İLİŞKİSİNDEN BİR ÇOCUĞU BULUNUYOR
İtalyan şarkıcı ve TV yıldızı Elettra Lamborghini ise ilk kez evlendi ve çocuğu bulunmuyor.
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BİR DE SINGLE ÇIKARDI
Elettra Lamborghini adını ilk olarak katıldığı TV şovlarıyla duyurdu. 2018 yılında ise ilk single'ı Pem Pem'i çıkardı.