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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 28 Eylül 2020 - 12:32 | 

Topuklu ayakkabıyla bile boy farkı kapanmadı

Ünlü şarkıcı ve ünlü DJ göl kenarında romantik bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

Instagram, Backgrid UK

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1TOPUKLU AYAKKABI DA FARKI KAPATAMADI
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TOPUKLU AYAKKABI DA FARKI KAPATAMADI

Gelin, giydiği topuklu ayakkabılara rağmen damat ile arasındaki boy farkını kapatamadı.

2ÖNCE TV SONRA MÜZİK
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ÖNCE TV SONRA MÜZİK

Önce TV'da katıldığı reality şovlarla adını duyuran sonra da ilk müzik albümünü çıkaran İtalyan şarkıcı Elettra Lamborghini ile Afrojack adıyla tanınan DJ Nick van de Wall, İtalya'da romantik bir düğünle evlendi.

3COMO GÖLÜ KIYISINDA ROMANTİK DÜĞÜN
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COMO GÖLÜ KIYISINDA ROMANTİK DÜĞÜN

Çiftin düğünü, Como Gölü kıyısındaki Vilal Balbiano'da gerçekleştirildi. Koronavirüs önlemlerinin de alındığı düğün sırasında bazı konuklar maske taktı. 

4YARI ŞEFFAF GELİNLİK
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YARI ŞEFFAF GELİNLİK

Elettra Lamborghini törende yarı şeffaf göğüs dekolteli bir gelinlik tercih etti. 26 yaşındaki gelin ile 33 yaşındaki damadın boy farkı da törende iyice gün yüzüne çıktı. Gelinin 1. 65 cm, damadın da 2 metre 8 santim boyunda olduğunu da hatırlatalım.

5BOYUNA YETİŞEMEDİ
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BOYUNA YETİŞEMEDİ

Gelin Elettra Lamborghini, topuklu ayakkabı giymesine rağmen kendisinden daha uzun olan damadın boyuna yetişemedi.

6BAKIŞLARINI BİRBİRLERİNDEN ALAMADILAR
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BAKIŞLARINI BİRBİRLERİNDEN ALAMADILAR

Çift tören boyunca bakışlarını birbirlerinden ayıramadı. Kıyılan nikahın ardından çiçeği burnunda çift, konuklarla birlikte sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

7AİLELER DE İYİ ANLAŞIYOR
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AİLELER DE İYİ ANLAŞIYOR

Elettra Lamborghini sosya medya hesaplarında kendi ailesi ve eşi Nick van de Wall'ın ailesiyle birlikte çekilen pozlarını da paylaştı.

8SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI
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SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI

Genç yıldız özellikle de annesiyle kayınvalidesinin birbirleriyle çok iyi anlaştığını da takipçileriyle paylaştı.

9GRAMMY ADAYI DJ
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GRAMMY ADAYI DJ

Grammy adayı da olan Hollandalı DJ Afrojack'in Amanda Balk ile ilişkisinden Vegas adında bir çocuğu bulunuyor.

10DAMADIN ESKİ İLİŞKİSİNDEN BİR ÇOCUĞU BULUNUYOR
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DAMADIN ESKİ İLİŞKİSİNDEN BİR ÇOCUĞU BULUNUYOR

İtalyan şarkıcı ve TV yıldızı Elettra Lamborghini ise ilk kez evlendi ve çocuğu bulunmuyor.

11BİR DE SINGLE ÇIKARDI
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BİR DE SINGLE ÇIKARDI

Elettra Lamborghini adını ilk olarak katıldığı TV şovlarıyla duyurdu. 2018 yılında ise ilk single'ı Pem Pem'i çıkardı.

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