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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 23 Haziran 2020 - 00:57,

"1 ay önce hepsi ölecekti ama..."

İtalyan bulaşıcı hastalıklar profesörü Matteo Bassetti'nin bu sözleri tüm dünyada manşet oldu...

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Dünya yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele etmeye devam ediyor. İtalyan doktor Matteo Bassetti'nin koronavirüs salgınıyla ilgili sözleri ise gündeme damga vurdu.

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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 9 milyon 51 bini aştı.

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Dünya çapındaki karantina uygulamaları geçen ay teker teker gevşetilmeye başlanmıştı ancak son günlerde dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen haberler korkutucu verilere işaret ediyor.

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Dünyada koronavirüs salgınında en ağır bilanço ABD'de yaşanırken Brezilya, Meksika ve Hindistan da en yüksek vaka sayılarının görüldüğü ülkeler arasına girdi.

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Doktorlar koronavirüs hastalarını tedavi etmek için gece gündüz uğraşırken bilim insanları da virüse karşı etkili olacak bir aşı geliştirme çalışmalarına devam ediyorlar.

6İTALYAN UZMANDAN FLAŞ AÇIKLAMA GELDİ
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İTALYAN UZMANDAN FLAŞ AÇIKLAMA GELDİ!

Bu gelişmeler yaşanırken İtalyan bir doktordan çarpıcı bir açıklama geldi. Virüsün gücünü kaybetmiş olabileceğini açıklayan İtalyan uzman sözleriyle şaşkınlık yarattı.

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İtalyan bulaşıcı hastalıklar profesörü Matteo Bassetti, yeni tip corona virüsün (Covid-19) geçirdiği mutasyonlar nedeniyle zayıfladığını ve ölümcül etkisinin azaldığını öne sürdü.

8COVİD-19 KENDİ KENDİNE YOK OLACAK
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COVİD-19 KENDİ KENDİNE YOK OLACAK!

İtalyan doktor Bassetti’ye göre dünyadaki virüsle ilgili durum bu şekilde sürmeye devam ederse Covid-19, bir aşıya gerek kalmadan zayıflayarak ortadan kaybolabilir.

9VİRÜS ARTIK SALDIRGAN BİR KAPLAN DEĞİL
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'VİRÜS ARTIK SALDIRGAN BİR KAPLAN DEĞİL'

Matteo Bassetti, virüsün ilk ortaya çıktığı günlerde 'vahişi bir kaplan' olduğunu ve çok daha güçlü bir yapısı olduğunu söylerken virüsün artık yine vahşi olsa da bir kediye dönüştüğünü iddia etti.

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Bu şaşırtan iddialarda bulunan Bassetti, virüsün günün azalmasını hastalarda daha önce ölümcül olan virüse bağlı enfeksiyonların artık öldürücülüğünü kaybetmesine bağladı.

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Bassetti'nin çarpıcı iddiasına göre koronavirüs bu seyri sürdürürse aşıya gerek kalmadan kendi kendine yok olabilir.

12MUTASYONDA ÖNLEMLERİN ETKİSİ DE VAR
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MUTASYONDA ÖNLEMLERİN ETKİSİ DE VAR

Profesör Bassetti, The Sunday Telegraph gazetesine verdiği demece göre virüsün zayıflamasının ardında geçirdiği mutasyon kadar sosyal mesaje, maske, hijyen gibi virüs önleyici kuralların ve iyileşen hastaların geliştirdiği antikorların da payı var.

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Bassetti, bu açıklamaları İtalya'daki koronavirüs hastaları üzerinde yaptığı gözleme dayandırdığını söylüyor. Bilindiği üzere İtalya virüsün ilk görülmeye başladığı dönemde çok ciddi olarak etkilenmiş ve büyük can kaybı yaşamıştı.

14HASTALAR ARTIK DAHA İYİ DURUMDA
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'HASTALAR ARTIK DAHA İYİ DURUMDA'

İtalyan doktora göre şu an İtalya'da tedavi gören vakalar önceki aylardaki vakalara göre çok daha iyi durumda; hastalar tedaviye daha kolay ve çabuk yanıt veriyor ve daha hızlı iyileşiyor.

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Bunun sebeplerinden birinin de insanların koronavirüs tedbirleri sayesinde daha dikkatli davranarak daha düşük miktarlarda virüse maruz kalıp hastalanmaları olduğu söyleniyor.

161 AY ÖNCE HEPSİ ÖLECEKTİ
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"1 AY ÖNCE HEPSİ ÖLECEKTİ"

80 veya 90 yaşlarındaki yaşlı hastalar bile şimdi yatakta kendi kendilerine doğrulabiliyor ve yardım almadan nefes alıyorlar. Aynı hastalar bir ay önce ölecekti” ifadelerini kullandı.

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Bassetti'ye göre göre İtalya'da tedavi gören hastalar virüs gücünü kaybettiği için iyileştiklerinde vücutlarında kalan hasar da artık daha az.

18AÇIKLAMALAR GÜVENİLİR DEĞİL UYARISI GELDİ
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'AÇIKLAMALAR GÜVENİLİR DEĞİL' UYARISI GELDİ

Ancak bazı uzmanlar İtalyan Bassetti'nin bu çaprıcı açıklamalarının inandırıcılıktan uzak olduğunu düşünüyor.

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Virüsün geçirdiği mutasyonun hastalarda daha az semptom ve hasara yol açtığına dair yeterli bilimsel veri henüz yok.

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Virüsün geçirmiş olabileceği mutasyonların onu daha az ölümcül kıldığını söylemek için erken olduğunu düşünen bu uzmanlara göre Bassetti'nin açıklamaları sağlam bir temele dayanmıyor.

21AŞI ÇALIŞMALARI SON HIZIYLA DEVAM EDİYOR
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AŞI ÇALIŞMALARI SON HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Dünya Bassetti'nin bu açıklamalarını tartışırken bilim insanları da bir yandan Covid-19'a karşı bir aşı geliştirmek için harıl harıl çalışıyor.

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Dünyanın çeşitli ülkelerinden yeni vakalar görüldüğü bilgileri gelirken bilim insanları bunun ikinci bir koronavirüs dalgası olup olmadığını tartışıyor.

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Şu ana kadar birçok ülke çok sayıda aşı çalışmasına devam ediyor. Hayvan deneyleri yapılan çalışmalarda Çin geçtiğimiz günlerde insan deneylerine başlanacağını duyurmuştu.

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Bulaşıcı hastalıklar profesörü olan Bassetti'nin açıklamaları tartışılırken İtalya'dan gelen son bilgilere göre ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 240'lık düşüşle 20 bin 972'ye geriledi.

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İtalya'da bugüne kadar Covid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 238 bin 499'a ulaştı. Son 24 saatte 224 yeni vaka kaydedildi.

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İtalya'da koronavirüsten iyileşenlerin sayısı ise 440'lık artışla 182 bin 893'e çıktı.

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