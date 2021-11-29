hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER, BBC TÜRKÇE
İtalya'dan ezber bozan sözler... İlk Omicron vakası semptomlarını açıkladı
Yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. DSÖ'nün 'Küresl risk çok yüksek' şeklinde uyardığı Omricon varyantı ile ilgili ezber bozan sözler geldi. İtalya'nın ilk Omicron vakası semptomlarını açıladı.
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüste (Kovid-19) korkulan oldu, virüs bir kez daha mutasyon geçirdi.
İLK OMICRON HASTASI KONUŞTU
Bir süredir herkesin aklındaki 'Omicron semptomları daha mı ağır' sorusu cevap buldu. İtalya'nın ilk Omicron vakası konuştu.
Kimliği açıklanmayan kişi, kamu yayın kuruluşu Rai'nin radyo kanalına konuştu; kendisinin ve ailesinin hafif semptomlar gösterdiğini, ailesinden 8-81 yaşları arasında 5 kişinin daha pozitif çıktığını söyledi
Ailenin yaşadığı Caserta kentinin sağlık idaresi yöneticisi Ferdinando Russo da ailenin tüm üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
İtalyan yetkililer şimdi ailenin temasa geçtiği kişileri tespit etmeye çalışıyor. Omicron varyantı taşıdığı belirlenen kişinin İtalya'ya geldiği uçaktaki 133 kişiye de ek kontroller yapılıyor.
Sınıftaki öğrenci ve öğretmenlerin ilk test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi ancak karantinaya son vermek için bir test daha yapılması planlanıyor.
Coetzee gazeteye verdiği demeçte, 'Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk ile kendini iyi hissetmeyen hafif bir hastalık sunuyor' dedi.