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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER, BBC TÜRKÇE
Haber Giriş: 29 Kasım 2021 - 14:27 | 

İtalya'dan ezber bozan sözler... İlk Omicron vakası semptomlarını açıkladı

Yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. DSÖ'nün 'Küresl risk çok yüksek' şeklinde uyardığı Omricon varyantı ile ilgili ezber bozan sözler geldi. İtalya'nın ilk Omicron vakası semptomlarını açıladı.

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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüste (Kovid-19) korkulan oldu, virüs bir kez daha mutasyon geçirdi.
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Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adı, 'Omicron' olarak açıklandı. Daha bulaşıcı Omicron varyantı kısa sürede dünyanın ortak gündemi olurken İtalya'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi.
3İLK OMICRON HASTASI KONUŞTU

İLK OMICRON HASTASI KONUŞTU

Bir süredir herkesin aklındaki 'Omicron semptomları daha mı ağır' sorusu cevap buldu. İtalya'nın ilk Omicron vakası konuştu.
4AİLESİ DE POZİTİF

AİLESİ DE POZİTİF

Mozambik'ten İtalya'ya dönmesinin ardından omicron varyantını taşıdığı belirlenen erkeğin eşi, iki çocuğu, annesi ve kayınvalidesinin de Covid-19 testi pozitif çıktı.
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Kimliği açıklanmayan kişi, kamu yayın kuruluşu Rai'nin radyo kanalına konuştu; kendisinin ve ailesinin hafif semptomlar gösterdiğini, ailesinden 8-81 yaşları arasında 5 kişinin daha pozitif çıktığını söyledi
6AŞI MÜKEMMEL SONUÇ VERDİ

'AŞI MÜKEMMEL SONUÇ VERDİ'

Omicron varyantı tecrübesi hakkında konuşan hasta 'Aşı yaptırdığım için memnunum. Benim ve ailemin hafif semptomlarına bakılırsa aşı mükemmel sonuç verdi' dedi.
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Ailenin yaşadığı Caserta kentinin sağlık idaresi yöneticisi Ferdinando Russo da ailenin tüm üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
8TÜM YETİŞKİNLER İKİ DOZ AŞILI

TÜM YETİŞKİNLER İKİ DOZ AŞILI

Russo, "Durum kontrol altında, ilk hasta ve ailesinin viral yükü çok düşük" dedi ve bu durumun ailedeki tüm yetişkinlerin iki doz aşı yaptırmış olmasıyla bağlantılı olabileceğini belirtti.
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İtalyan yetkililer şimdi ailenin temasa geçtiği kişileri tespit etmeye çalışıyor. Omicron varyantı taşıdığı belirlenen kişinin İtalya'ya geldiği uçaktaki 133 kişiye de ek kontroller yapılıyor.
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İtalyan basınına göre bu uçaktaki diğer yolcuların ilk testleri negatif çıktı. Ailenin iki çocuğunun sınıfları karantinaya alındı.
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Sınıftaki öğrenci ve öğretmenlerin ilk test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi ancak karantinaya son vermek için bir test daha yapılması planlanıyor.
12UZMAN İSİM İLK SEMPTOMLARI AÇIKLADI

UZMAN İSİM İLK SEMPTOMLARI AÇIKLADI

Güney Afrika'da ortaya çıkan varyant ile ilgili açıklamalarda bulunan Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee, dün varyantın en yaygın belirtilerini açıklamıştı.
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'Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti' diyen Coetzee, hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğunu söyledi.
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Coetzee, Wuhan ve Delta'da görülenin aksine bu varyant ile enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini belirtti.
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Coetzee gazeteye verdiği demeçte, 'Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk ile kendini iyi hissetmeyen hafif bir hastalık sunuyor' dedi.
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Bu varyanta yakalananlarda hafif bir öksürüğün olabileceğinin altını çizen uzman isim, 'Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor' dedi.
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