İtalya'da sokağa çıkma kısıtlamaları bugünden itibaren kalkmaya başlıyor

Belçika (49 bin 906), Peru (45 bin 928), Hindistan (42 bin 670), Hollanda (40 bin 571), İsviçre (29 bin 905), Ekvador (29 bin 538), Suudi Arabistan (27 bin 11), Portekiz (25 bin 282), Meksika (23 bin 471), İsveç (22 bin 317), İrlanda (21 bin 506), Pakistan (20 bin 186), Şili (19 bin 663),