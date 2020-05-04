İtalya'da sokağa çıkma kısıtlamaları bugünden itibaren kalkmaya başlıyor
İtalyanlar bugün startını verdi! Avrupa kıtasında salgında en fazla darbeyi alan İtalya'da hayat normale dönmeye başlıyor
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Covid-19 salgınının Avrupa'da en fazla can kaybına neden olduğu ülke olan İtalya, 2 aylık sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından bugün kademeli olarak yeniden sokaklara geri dönmeye başlıyor.
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İtalyanların artık dışarıda egzersiz yapmasına ve aynı bölgedeki akrabalarını, maske takmak koşuluyla, ziyaret etmesine izin verilecek.
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Ülkedeki parklar da açılırken, restoranlar da paket servis yapabilecek.
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Ayrıca 15 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze törenlerine de izi verilecek.
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İtalya, koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulayan ilk ülke olmuştu.
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Ülkede geçen hafta can kaybı son iki ayın en düşük seviyesindeydi, bir haftada 174 kişi hayatını kaybetti.
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İtalya ekonomisininse bu yıl yüzde 9 daralması bekleniyor.
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İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı dün son 24 saatte 174 artarak 28 bin 884’e yükseldi.
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Ülkede iki aydan fazla süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.
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Buna göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 100 bin 179'a geriledi. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 210 bin 717 oldu. İyileşenlerin sayısı ise bugün 1740 artarak 81 bin 654'e çıktı.
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Son 24 saatte Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısının 174 kişi artarak toplamda 28 bin 884'e yükseldiği belirtildi. Bu rakam, 14 Mart’tan bu yana kaydedilen en düşük günlük ölü sayısı oldu.
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Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 1539 olan sayının bugün 1501'e gerilediği kaydedildi.
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Ülke genelinde bugüne kadar, 2 milyon 153 bin 772 test yapıldığı bildirildi.
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Bu arada, İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, ülkenin kuzeyindeki Parma kentindeki Maggiore Hastanesi’nde Kovid-19 hastaları için ayrılan bölüm hasta yoğunluğunun düşmesiyle kapatıldı.
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Avrupa'da salgından ilk ve en çok etkilenen yer olan İtalya, yarından itibaren Kovid-19 acil durumunda yeni bir evreye giriyor.
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Başbakan Giuseppe Conte’nin “Virüsle birlikte yaşanılacak dönem: 2. Aşama” olarak tanımladığı ve yarın başlayacak dönemle inşaat, imalat ve toptan ticaret sektörlerindeki 4,4 milyon kişinin işbaşı yapması bekleniyor.
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Halihazırda zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmanın yasak olduğu ülkede yarın itibariyle bu kısıtlama da bir nebze gevşetilecek.
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Buna göre, insanların evlerinden uzakta, park ve bahçelerde spor yapması ile aile yakınlarını sosyal mesafe şartları çerçevesinde ziyaret etmesine izin verilecek.
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Toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske takmanın zorunlu olacağı ülkede, büyük kentlerdeki metro ve belediye otobüsleri de virüs yayılma riskine karşın yarı kapasiteyle hizmet verecek.
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Hükümetin 26 Nisan'da çıkardığı kararnameye göre, müzeler, kütüphaneler 18 Mayıs'tan, restoran, kafe ve kuaför salonları ise 1 Haziran’dan itibaren hizmet vermeye başlayacak.
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Başbakan Conte, önlemleri gevşeteceğini duyurduğu açıklaması sırasında, virüsle birlikte yaşanılacak bu dönemde yayılmanın artması durumunda eski sıkı tedbirleri geri getirebilecekleri uyarısında da bulunmuştu.
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Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 567 bini aştı
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 567 bini aştı.
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 248 bin 313 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 157 bin 14 kişi de iyileşti.
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Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 567 bin 5'e yükseldi.
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En ağır bilanço ABD'de
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 188 bin 421 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 68 bin 602 kişi yaşamını yitirdi.
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Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler
Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:
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İspanya (247 bin 122), İtalya (210 bin 717), İngiltere (186 bin 599), Fransa (168 bin 693), Almanya (165 bin 664), Rusya (134 bin 687), Türkiye (126 bin 45), Brezilya (101 bin 826), İran (97 bin 424), Çin (82 bin 880), Kanada (59 bin 474),
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Belçika (49 bin 906), Peru (45 bin 928), Hindistan (42 bin 670), Hollanda (40 bin 571), İsviçre (29 bin 905), Ekvador (29 bin 538), Suudi Arabistan (27 bin 11), Portekiz (25 bin 282), Meksika (23 bin 471), İsveç (22 bin 317), İrlanda (21 bin 506), Pakistan (20 bin 186), Şili (19 bin 663),
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Singapur (18 bin 205), Belarus (16 bin 705), İsrail (16 bin 208), Avusturya (15 bin 597), Japonya (15 bin 589), Katar (15 bin 551), Birleşik Arap Emirlikleri (14 bin 163), Polonya (13 bin 693), Romanya (13 bin 163), Ukrayna (11 bin 913), Endonezya (11 bin 192) ve Güney Kore (10 bin 801)."
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Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:
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İtalya 28 bin 884, İngiltere 28 bin 446, İspanya 25 bin 264, Fransa 24 bin 895, Belçika 7 bin 844, Brezilya 7 bin 51, Almanya 6 bin 866,
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İran 6 bin 203, Hollanda 5 bin 56, Çin 4 bin 633, Kanada 3 bin 682, Türkiye 3 bin 397, İsveç 2 bin 679, Meksika 2 bin 154, İsviçre 1762,
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Ekvador 1564, Hindistan 1395, İrlanda 1303, Rusya 1280, Peru 1286, Portekiz 1043, Endonezya 845, Romanya 790, Polonya 678,
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Avusturya 598, Japonya 500, Pakistan 462, Ukrayna 288, Güney Kore 252, Şili 260, İsrail 232, Suudi Arabistan 184, Birleşik Arap Emirlikleri 126, Belarus 99, Singapur 18 ve Katar 12."