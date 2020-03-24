İtalya'da mahsur kalmıştı! Ünlü DJ Suat Ateşdağlı oğluna kavuşuyor!
DJ Suat Ateşdağlı, İtalya'da tıp eğitimi gören ve corona virüs salgını nedeniyle Türkiye'ye geri dönemeyen oğlu Emir Ateşdağlı'ya kavuşuyor.
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Corona virüs salgınının İtalya'da binlerce insanın ölümüne yol açmasının ardından ülke, karantina alınmıştı. Sınırların kapatıldığı İtalya'da birçok insan mahsur kalırken, bunlardan biri de Dj Suat Ateşdağlı'nın orada okuyan oğlu oldu.
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Günaydın'ın haberine göre; karantina altındaki İtalya'da zor günler geçiren Ateşdağlı, bakanlığın devreye girmesiyle bu akşam özel uçakla İtalya'daki diğer öğrencilerle birlikte Türkiye'ye dönüyor.
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Döneceğini sosyal medya hesabından duyuran Emir Ateşdağlı, geldiğinde 14 gün karantinada kalacak.Oğlunun dönüş haberini alan baba Ateşdağlı, sosyal medyadan sevincini şöyle dile getirdi:
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"Allah'a şükürler olsun canım evladım. Tüm yurt dışında kalan evlatlarımızın anne ve babalarının gözü aydın."