İtalya’da cennetten bir köşe: Cilento

Tarihi Ortaçağ dağ köyleri, ormanlar ve pitoresk sahil köyleriyle ünlü bir bölge. Kristal berraklığında tertemiz deniz suyuna ve güzel kumsallara sahip bu koylar İtalya’nın çok tanınmış diğer koylarına göre hâlâ oldukça sakin ve el değmemiş sayılır. Tatil sezonu hazirandan eylül ayına kadar devam ediyor ve aslında özellikle aile turizmi için oldukça cazip bir bölge. Fiyatlar İtalya’nın diğer bölgelerine nazaran oldukça uygun. PAESTUM Cilento’daki en ünlü kültür alanı, kuşkusuz Paestum’daki 4. yüzyıldan kalma ve hâlâ çok iyi korunmuş ünlü Yunan tapınaklarıdır. İtalya’nın güneyinde, sahilden çok da uzak olmayan bir Greko-Romen kasabası olan Paestum kasabası bu çok iyi korunmuş üç Yunan tapınağıyla gerçekten görülmeye değer. Paestum’daki en eski tapınak MÖ 550’de Yunan sömürgeciler tarafından yapılmış olan Hera tapınağı. Hemen yanında bulunan tapınak ise 100 yıl kadar sonra yapılmış ve o da evlilik ve doğum tanrısı olan Hera’ya adanmış. Biraz daha ileride ise MÖ 500’de yapılmış olan Athena tapınağını görebilirsiniz.