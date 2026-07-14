Ä°talya'da aÅŸk tatili... Dur sevgilim, araba geliyor

Zaten Alba da boÅŸanma haberinin duyulmasÄ±ndan Ã¶nce verdiÄŸi bir rÃ¶portajda "AynÄ± evde yaÅŸayan iki arkadaÅŸ gibi olmuÅŸtuk" diyerek Cash Warren ile evliliÄŸinin geldiÄŸi noktayÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Bir zamanlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k aÅŸÄ±klarÄ± geÃ§en yÄ±l resmen boÅŸandÄ± ve her ikisi de kendi yollarÄ±na gitti.