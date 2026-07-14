Ä°talya'da aÅŸk tatili... Dur sevgilim, araba geliyor

TÄ±pkÄ± Hollyood'un gÃ¼zel yÄ±ldÄ±zÄ± Jessica Alba'ya olduÄŸu gibi! Ã–yle ki Cash Warren ile 17 yÄ±llÄ±k, Ã¼Ã§ Ã§ocuklu evliliÄŸini bitiren 45 yaÅŸÄ±ndaki Alba'nÄ±n kalbi genÃ§ sevgilisi Danny Ramirez sayesinde yeniden hÄ±zla atmaya ve yÃ¼zÃ¼ de eskisinden daha Ã§ok gÃ¼lmeye baÅŸladÄ±. Son olarak Ã¶nceki hafta sonu Taylor Swift ile Taylor Swift'in New York'taki dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne katÄ±lan Alba ile 33 yaÅŸÄ±ndaki Ramirez, sonra da soluÄŸu Ä°talya tatilinde aldÄ±. Ã‡ift, bir grup arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte denizin, gÃ¼neÅŸin, tarihi ve turistik yerlerin keyfini Ã§Ä±karÄ±yor. Jessica ile Danny, Ã¶nceki akÅŸam da Roma'da Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± bir akÅŸam yemeÄŸinde gÃ¶rÃ¶ntÃ¼lendi. ArkadaÅŸlarÄ±yla buluÅŸan aÅŸÄ±klar, saatler sÃ¼ren sohbet dolu bir akÅŸam yemeÄŸine katÄ±ldÄ±. Alba ile Ramirez, restorana girerken de paparazzi takibindeydi. Hatta bir ara otoparkta Ramirez, karÅŸÄ±dan gelen arabalardan sevgilisini korumak iÃ§in harekete geÃ§ti. OnlarÄ± gÃ¶renler de GenÃ§ sevgilisi Alba'yÄ± koruyup kolluyor yorumunu yaptÄ±. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Jessica Alba ile Danny Ramirez, Taylor Swift ve Travis Kelce'nin yÄ±lÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ olarak kayÄ±tlara geÃ§en evlilik tÃ¶reninin ardÄ±ndan soluÄŸu Ä°talya tatilinde aldÄ±. Alba, o tatilde Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Jessica Alba'nÄ±n paylaÅŸÄ±mlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa iki sevgili de gayet mutlu. Ãœstelik onlarÄ±n mutluluÄŸunun tek sebebi tatil deÄŸil yaÅŸadÄ±klarÄ± aÅŸk. 45 yaÅŸÄ±ndaki Alba, 2008 ile 2025 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 47 yaÅŸÄ±ndaki Cash Warren ile bir evlilik yaptÄ±. DoÄŸrusu eski Ã§ift birbirlerini gerÃ§ekten de seviyordu. Hatta bir ara yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Ama birbirleri olmadan yaÅŸayamayacaklarÄ±nÄ± anlayÄ±nca bir araya gelip bu kez evlilik kararÄ± aldÄ±lar. Bu sÃ¼reÃ§te Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ± oldu. Sonra evliliÄŸin tekdÃ¼zeliÄŸine kapÄ±lan birÃ§ok Ã§iftin baÅŸÄ±na gelen onlara da oldu: AÅŸk ateÅŸi sÃ¶ndÃ¼. Zaten Alba da boÅŸanma haberinin duyulmasÄ±ndan Ã¶nce verdiÄŸi bir rÃ¶portajda AynÄ± evde yaÅŸayan iki arkadaÅŸ gibi olmuÅŸtuk diyerek Cash Warren ile evliliÄŸinin geldiÄŸi noktayÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Bir zamanlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k aÅŸÄ±klarÄ± geÃ§en yÄ±l resmen boÅŸandÄ± ve her ikisi de kendi yollarÄ±na gitti. Warren sÄ±k sÄ±k farklÄ± genÃ§ kadÄ±nlarla samimi ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenirken Jessica Alba ise daha istikrarlÄ± bir iliÅŸkiye baÅŸladÄ±. ÃœÃ§ Ã§ocuk annesi Alba, 33 yaÅŸÄ±ndaki meslektaÅŸÄ± Danny Ramirez ile evliliÄŸi sÄ±rasÄ±nda unuttuÄŸu o aÅŸk heyecanÄ±nÄ± yeniden buldu. Mutlu Ã§ift, Ã¶ncekihafta sonu Taylor Swift ile Travis Kelce'nin, New York Madison Square Garden'daki dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼n konuklarÄ± arasÄ±ndaydÄ±. Alba da tÃ¶rene gitmeden Ã¶nce Ã§ekilen bir dizi fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ±. O karelerde de Alba'nÄ±n genÃ§ sevgilisi Danny Ramirez ile ne kadar da mutlu olduÄŸu bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serildi. Jessica Alba ile eski kocasÄ± Cash Warren'Ä±n 17 yÄ±llÄ±k evliliÄŸinin biteceÄŸi duyulduÄŸunda Ã¶nce kimse buna inanmak istemedi. Ancak sÃ¶ylentiler gerÃ§ekti. DavayÄ± aÃ§an taraf da Alba oldu. BoÅŸanma nedeni olarak ÅŸiddetli geÃ§imsizlik gÃ¶sterilse de iÅŸin iÃ§ yÃ¼zÃ¼nde baÅŸka ayrÄ±ntÄ±lar vardÄ±.Â YakÄ±n dostlarÄ± da Jessica Alba'nÄ±n bu kararÄ±ndan memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± hiÃ§ saklamadÄ±. YakÄ±n dostlarÄ±na gÃ¶re Alba, hayatÄ±nÄ± aÅŸksÄ±z bir evliliÄŸe baÄŸlÄ± olarak sÃ¼rdÃ¼rmek iÃ§in Ã§ok genÃ§ hissediyor kendini. Jessica Alba'nÄ±n Radar adlÄ± internet sitesine konuÅŸan yakÄ±nlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Ã¼nlÃ¼ oyuncu iÃ§in evliliÄŸi zaten Ã§oktan bitmiÅŸti. Kendini mutsuz hissediyordu ama Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu iÃ§in bu evliliÄŸi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yordu. DiÄŸer yandan yine iddialara bakÄ±lÄ±rsa evde para kazanan taraf yÄ±llardan beri Jessica Alba oldu. Onun kazancÄ± arttÄ±kÃ§a aslÄ±nda bir yapÄ±mcÄ± olan Cash Warren; kendi kariyerinden uzaklaÅŸtÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te evde oturan bir eÅŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã–zetle evi geÃ§indirme sorumluluÄŸu epeydir Jessica Alba'nÄ±n omuzlarÄ±ndaydÄ±.SonuÃ§ olarak Alba aÅŸksÄ±z evliliÄŸini bitirdi. KÄ±sa bir sÃ¼re sonra da Danny Ramirez ile tam da aradÄ±ÄŸÄ± gibi aÅŸk dolu bir iliÅŸkiye baÅŸladÄ±. Åžimdi de onun mutluluÄŸunu yaÅŸÄ±yor.