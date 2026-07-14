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Ä°talya'da aÅŸk tatili... Dur sevgilim, araba geliyor

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Jessica Alba#Danny Ramirez#Cash Warren
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 12:19

"Ey aÅŸk, sen nelere kadirsin!" diyen boÅŸuna sÃ¶ylememiÅŸ... Nice hayatlarÄ± deÄŸiÅŸtirir aÅŸk, yÄ±llarca asÄ±k duran nice yÃ¼zÃ¼ yeniden gÃ¼lÃ¼msetir.