İsviçre'de 40 yıl çalıştı, köyüne dönüp çocukluk hayalini hayata geçirdi

"MEMLEKETE GELİP İŞ YAPMAK İYİ BİR ŞEY"

Ünal, tavukların günlük yaklaşık 500 kilo yem tükettiğini belirterek, hava koşullarına göre dışarı çıkma saatlerini ayarladıklarını, hava karardığında ise tavukların kümese döndüğünü anlattı.

Memleketinde üretim yapmanın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Ünal, "Yurt dışındaki Türk vatandaşlarına da sesleniyorum. Gerçekten orada zor koşullarda çalışmaktansa memlekete gelip iş yapmak iyi bir şey. Burada çalışarak hem kendime hem memleketime hizmet ediyorum. Yanımda çalışan 2 kişiye de ekmek kapısı oldum. Onların sigortaları var, kazançlarıyla evlerine ekmek götürüyorlarsa ne mutlu bana." diye konuştu.

Ünal, köy halkının kendisine destek verdiğini, böyle bir girişimde bulunduğu için teşekkür ettiklerini vurguladı.