×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İsviçre'de 40 yıl çalıştı, köyüne dönüp çocukluk hayalini hayata geçirdi

Güncelleme Tarihi:

#Girişimcilik#İsviçre#Akdağmadeni
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 12:21

İsviçre'de 40 yıl çalıştıktan sonra emekli olup memleketi Yozgat'a dönen Cemal Ünal, çocukluk hayali tavukçuluğu kurduğu 5 bin kapasiteli gezen tavuk çiftliğiyle hayata geçirdi.