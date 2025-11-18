İsviçre'de 40 yıl çalıştı, köyüne dönüp çocukluk hayalini hayata geçirdi

Ünal, inşaatına 2024'te başladığı çiftliği 4 ay önce tamamlayarak yumurta üretimine başladı.
Tüm prosedürleri yerine getirerek organik yumurta üretim belgesini de alan Ünal, günde ürettiği ortalama 3 bin 500 yumurtayı ilçedeki marketlere pazarlıyor.
Cemal Ünal, AA muhabirine, tavuklarla ilgilenmenin moral olduğunu, hayvanların kendisine gençleşme hissi verdiğini söyledi.
Çocukken tavukları çok sevdiğini anlatan Ünal, içinde kalan bu hayalini 40 yıl sonra gerçekleştirdiğini ifade etti.
Bütün hayvanları sevdiğini ancak tavuklar insana daha yakın olduğu için onları daha çok sevdiğini dile getiren Ünal, "Tavuklar bir çocuktan daha fazla bakım istiyor. Suyu, yemi, vitamini, tamamen ilgi istiyorlar." dedi.