Gündem Haber Giriş: 30 Aralık 2021 - 16:28 | 30 Aralık 2021 - 16:28

İsviçre, İtalya ,İspanya, Hollanda uçuşları iptal mi edildi? THY'den açıklama

İsviçre, İtalya ,İspanya, Hollanda uçuşları iptal mi edildi soruları, son yapılan açıklamanın ardından netlik kazandı. Omicron varyantı nedeniyle güncellenen ülkelere giriş kurallarına göre, İspanya, Hollanda ve İsviçre'nin de aralarında bulunduğu 7 Avrupa ülkesine Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıklandı. Türk Hava Yolları Genel Müdür'ü Bilal Ekşi ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türk vatandaşlarına Omicron sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı getirilmemiştir." ifadelerini kullandı. İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler