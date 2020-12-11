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Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 14:12 | 

'Yılanlı Prenses' üçüncü kez hamile

Bir zamanlar TV ekranlarında "yılanlı kadın" olarak tanınan sonra da modern çağların peri masallarından birinin kahramanı olarak kraliyet sarayına gelin giden prenses üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor.

Splash News, Mega News Agency, Backgrid USA

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1ÜÇÜNCÜ BEBEK GELİYOR
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ÜÇÜNCÜ BEBEK GELİYOR

İsveç kralı Carl Gustaf ile ile kraliçe Silvia'nın tek erkek çocuğu olan Prens Carl Philip ve eşi Prenses Sofia, üçüncü bebeklerini beklediklerini duyurdu.

2MUTLULUKLARINI BÖYLE DUYURDULAR
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MUTLULUKLARINI BÖYLE DUYURDULAR

Yeni bebeğin heyecanıyla dolu olan çift yaptıkları açıklamada "Mutluyuz ve üçüncü bebeğimizi karşılamaya hazırlanıyoruz" diye haberi duyurdu.

3GELECEK YIL DOĞMASI BEKLENİYOR
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GELECEK YIL DOĞMASI BEKLENİYOR

Prens Carl Philip ile Prenses Sofia'nın Alexander ve Gabriel adında iki çocukları bulunuyor. Çiftin üçüncü bebeğinin 2012'in Mart ya da Nisan ayında dünyaya gelmesi bekleniyor.

42015 YILINDA EVLENDİLER
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2015 YILINDA EVLENDİLER

Çift, 2015 yılında Avrupa'nın bütün kraliyet ailelerinin bir araya geldiği bir törenle evlenmişti.

5TVDE ŞÖHRET PEŞİNDEYDİ
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TV'DE ŞÖHRET PEŞİNDEYDİ

Bir erkek dergisine yılana sarılarak çıplak pozlar verdi sonra da TV'de yayınlanan bir reality show'da boy gösterdi. Ama 2010'da bir restoranda tanıştığı genç adam sayesinde hayatı değişti. Bir zamanlar verdiği pozlar nedeniyle "yılanlı kadın" olarak anılan o genç kadın şimdi ülkesinin yakışıklı prensiyle evli ve mutlu bir prenses.

6ÜLKE HALKI DA ONU SEVDİ
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ÜLKE HALKI DA ONU SEVDİ

Bir zamanlar, TV ekranlarında ya da objektif karşısında adını duyurmaya çalışan o genç kadın yani Sofia Hellqvist ya da evlendikten sonraki adıyla Prenses Sofia, artık ülkesinin en çok sevilen tanınmış kişilerinden biri.

7GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALAR
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GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALAR

36 yaşındaki Prenses Sofia, Prens ile 2010 yılında tanışmadan sadece bir yıl önce kamera karşısında geçen hayatına bir son verip çalışmak için gönüllü olarak Gana'ya gitti. Orada yardıma muhtaç çocuklar ve gençler için çalıştı.

8BİR RESTORANDA TANIŞTILAR
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BİR RESTORANDA TANIŞTILAR

Ondan önce de New York'a gidip muhasebe eğitimi görmüştü. Yani hayatına kalıcı bir yön vermeye çalışıyordu. Tüm bu arayış içinde 2010 yılında bir restoranda Carl Philip ile tanıştı.

92010 YILINDA BİRBİRLERİNİ TANIDILAR
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2010 YILINDA BİRBİRLERİNİ TANIDILAR

Ondan önce de New York'a gidip muhasebe eğitimi görmüştü. Yani hayatına kalıcı bir yön vermeye çalışıyordu. Tüm bu arayış içinde 2010 yılında bir restoranda Carl Philip ile tanıştı.

10ESKİ DEFTERLERİ AÇILDI
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ESKİ DEFTERLERİ AÇILDI

Bir de Prens ile flört ettiği duyulunca Sofia'nın bütün eski defterleri açılıp verdiği erotik pozlar, katıldığı yarışma yeniden gündeme geldi.Carl  Philip'in ailesi de önceleri Sofia Hellqvist'in Prens'i gerçekten sevmediğini, tek amacının şöhret ve para olduğunu düşündü. Ama sonra yanıldıklarını anladılar

11DÜĞÜNLERİ ÇOK KONUŞULDU
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DÜĞÜNLERİ ÇOK KONUŞULDU

Çift, 2015 yılında evlendi. Düğünleri masal prenseslerini aratmayacak türdendi. Zaten evlilik öncesinde de evliliğinin ilk dönemlerinde de sürekli olarak geçmişi karşısına çıkarılan Sofia Hellqvist "hiçbir şeyden pişman olmadığını. Her şeyin kendi tercihi olduğunu ve yine olsa yine aynısını yapacağını" söyleyerek eleştirilere yanıt verdi.

12AİLEYE UYUM SAĞLADI
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AİLEYE UYUM SAĞLADI

Ama nişan açıklandıktan sonra Sofia Hellqvist, gelin gideceği aileye uygun giyinip öyle davranmaya başladı. Gençlik yıllarında yaptırdığı dövmelerin bazılarını sildirdi. Daha ciddi bir giyim tarzı benimsedi.

13İKİ ERKEK ÇOCUKLARI VAR
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İKİ ERKEK ÇOCUKLARI VAR

İsveç Kralı Carl Gustaf ile Kraliçe Silvia'nın tek erkek çocuğu olan Prens Carl Philip, iki erkek çocuk sahibi oldu.

14PRENS, BABASININ VELİAHTI DEĞİL
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PRENS, BABASININ VELİAHTI DEĞİL

Prens, babasının veliahtı değil. Kendisinden iki yaş büyük ablası Prenses Victoria, zamanı geldiğinde tahta çıkacak. Prens'in bir de Prenses Madeleine adında küçük kız kardeşi var.

15İSVEÇ KRALİYET AİLESİNDE YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI
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İSVEÇ KRALİYET AİLESİNDE YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI

Kral'ın kararıyla İsveç kraliyet ailesi küçüldü. Prens Carl Philip ile Prenses Madeleine'in çocukları, unvanları ellerinde kalsa da kraliyet görevlerinden çıkarıldı. 

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