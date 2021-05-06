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Gündem
Haber Giriş: 06 Mayıs 2021 - 13:31 | 

istikşafi ne demek? istikşafi görüşme nedir? İşte istikşafi kelimesinin sözlük anlamı

Gündemdeki haberler ardından istikşafi kelimesinin sözlük anlamı bir kez daha gündeme geldi. Mısır Dışişleri Bakanlığı, 5-6 Mayıs'ta Türk heyetiyle Kahire'de siyasi istişarelerde bulunulacağını duyurdu. istikşafi ne demek? istikşafi görüşme nedir? İşte istikşafi kelimesinin sözlük anlamı

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1

Mısır'ın Türkiye ile İstikşafi görüşmeler yapacağını açıklamasının ardından binlerce insan istikşafi görüşmenin anlamını araştırıyor. Eski kaynaklarda istikşafi kelimesi için genellikle çıkarsama anlamı görülmekte olsa da güncel dilde yoklama anlamı ile moda olmuştur.

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Diplomatik bir terim olan istikşafi görüşmeler, keşif, tanıma amaçlı görüşme anlamına geliyor.

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Türk Dil Kurumu (TDK), “ istikşaf" sözünün Arapça “keşf"ten türediğini belirtiyor. Türk Dil Kurmu sözlüğünde yer alan tanıma göre 'İstikşaf' Arapça kökenli bir kelime. TDK'da İstikşaf kelimesinin iki anlamı bulunuyor. İlk olarak kelime 'araştırma' anlamına geliyor. İkinci anlamı ise coğrafya alanında 'açınsama' demek. İstikşafi ayrıca bulgulama, çaba, emekle bulma anlamları da taşımaktadır.

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