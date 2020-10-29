İstiklal Marşı ne zaman okunacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstiklal Marşı coşkusu
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu bugün yaşanıyor. Cumhuriyet Bayramı bu yıl da heyecan ile karşılandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlar kutlamalarını evlerinde yapıyorlar. İletişim Başkanlığı tüm vatandaşları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde İstiklal Marşı okumaya davet etti. Peki İstiklal Marşı ne zaman, saat kaçta okunacak?
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İstiklal Marşı’nın ne zaman, saat kaçta okunacak sorusu merak ediliyor 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2020 yılında da heyecanla karşılandı. İletişim Başkanlığı tüm vatandaşları 19:23’tr evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde İstiklal Marşı okumaya davet etti. İşte İstiklal Marşı’nın sözleri ve yapılan açıklama
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İSTİKLAL MARŞI NE ZAMAN SÖYLENECEK?
29 Ekim kutlamaları kapsamında bugün saat 19.23’te tüm Türkiye balkonlardan, pencerelerden hep birlikte İstiklal Marşı’nı söyleyecek.
İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından tüm vatandaşları saat 19:23'te İstiklal Marşı okumaya davet etti. İşte o açıklama:
Bugün 19.23’te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın “Büyük Cumhuriyet Konseri” İstiklâl Marşımız ile başlayacak. Tüm vatandaşlarımızı 19.23’te İstiklâl marşımızı hep birlikte coşkuyla okumaya davet ediyoruz.
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İŞTE İSTİKLAL MARŞI’NIN SÖZLERİ
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal… Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal!
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
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Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, ‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar?
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana va’dettigi günler hakk’ın… Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı: Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
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Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda! Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na’şım; O zaman yükselerek arsa değer belki başım.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal!