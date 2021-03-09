İşten çıkarma yasağı uzatıldı... Peki, kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman bitecek, uzatıldı mı?
İşten çıkarma yasağının uzatılmasıyla birlikte gözler kısa çalışma ödeneğinde son tarihe çevrildi. Geçtiğimiz aylarda nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı ile ilgili karar verildiğinde kısa çalışma ödeneğiyle ilgili karara da yer veriliyordu. Pandemi nedeniyle uygulanan işten çıkarma yasağının süresi 2 ay daha uzatıldı. Peki, kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman bitecek, uzatıldı mı?
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Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) uzatılacak mı? Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneğinden faydalanan bu soruya yanıt arıyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte kapsamı genişletilen kısa çalışma ödeneğinde son gün olarak mart ayı işaret edilmişti. Peki, KÇÖ uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? İşte kısa çalışma ödeneğiyle ilgili son durum...
Koronavirüs salgınıyla birlikte kapsamı genişletilen kısa çalışmada, Ocak ayı itibariyle, 1 milyon 313 bin 537 kişi bulunuyor. Tam bir yıldır uygulamada olan kısa çalışmadaki kolaylaştırıcı düzenlemelerin, mart sonu itibariyle bitirileceği açıklandı. Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili yeni bir gelişme olup olmadığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor.
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Hafta içinde işçileri temsilen Türk-İş, işverenleri temsilen TİSK, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’la görüştü. Bu görüşmede de, iki tarafın ortak görüşü olarak, kısa çalışma uygulamasının uzatılması ve kısa çalışma, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının eş zamanlı olarak uygulamadan kaldırılması talep edildi.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILACAK MI?
Bu ay son kez verileceği açıklanan kısa çalışma düzenlemesinde, taleplere bağlı olarak bir değişiklik olup olmayacağı, önümüzdeki günlerde belli olacak. Yasaya göre, destek ödemeleri en fazla Haziran ayı sonuna kadar verilebiliyor.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?
Kısa çalışma ödeneği maaşın yüzde 60'ı kadar oluyor. En düşük ödenek brüt asgari ücrete göre belirleniyor. En yüksek ödenek ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. Buna bağlı olarak Kısa çalışma ödeneği de Asgari ücret ile birlikte arttı.
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Hangi cezalar kapsam dışı?
Adli para cezaları, düzenleyici denetleyici kurullar tarafından verilen idari para cezaları, COVID-19’la mücadele kapsamında Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde verilen para cezaları ve yasak yerlerde tütün kullanımı nedeniyle verilen para cezaları kanunun kapsamı dışında tutulacak.
Taksitler aksarsa yapılandırma bozulacak mı?
Kanundan yararlanmak için ilk 2 taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor. İlk iki taksitten sonra ise, bir takvim yılında 2 taksit süresinde ödenmezse bir şans daha verilecek. Bu ödenmeyen 2 taksit, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenirse kanundan yararlanmaya devam edilebilecek.
Yapılandırma taksitlerinin bir kısmı ödenemezse ne olacak?
Böyle bir durumda ödenen tutar yapılandırma kapsamında kalacak. Kalan borç ise ilgili mevzuata göre takip ve tahsil edilecek.
Borçluların önceki kanunlar çerçevesinde yapılandırdıkları borçları ne olacak?
2018 yılında çıkan yapılandırma kanununun 13. taksit ödemesi yapılmış durumda. Bu yapılandırmada halen borcunu ödemeye devam edenler isterlerse, yeni kanun kapsamına gelebilecek. Böyle bir durumda yaptıkları ödemeler eski kanun çerçevesinde yararlandırılacak, kalan borç yeniden hesaplanarak bu kanuna getirilecek ve yeniden bir ödeme süresi kazanmış olacaklar. Daha önceki yapılandırmalarda hakkını kaybetmiş borçlular da, ödemedikleri tutarlar için başvuru yapabilecek.Sosyal güvenlik kapsamında hangi borçlar nasıl yapılandırılacak?31/8/2020’den önceki döneme ait olan sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları, rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar da yapılandırılacak. Ayrıca Genel Sağlık Sigortası için gelir testine hiç başvurmamış olanlar, 31 Mart 2021’e kadar gelir testine başvurursa geriye dönük borç çıkarılmayacak. Genel Sağlık Sigortalı olup tahakkuk eden borcu olanlar ise, prim borçlarını 30 Nisan 2021’e kadar öderse gecikme zammı ve gecikme faizinin tamamından vazgeçilecek.
Bağ-kurlular için de düzenleme yapılacak. Yasa yürürlüğe girdikten iki ay sonraya kadar prim borçlarını ödemeyen veya yapılandırmayan Bağ-Kurluların sigortalılığı durdurulacak. Daha önce durdurulan sigortalılıkları için başvuruda bulunanlar ise yapılandırmaya göre bu borcunu ödeyebilecek.
Belediyelerin ve spor kulüplerinin SGK’ya olan borçları nasıl yapılandırılacak?
Belediyeler için 120 aylık bir ödeme planı öngörüldü. Özel idareler ve spor kulüplerine yetmiş iki aylık bir dönem verildi, bu kapsamda borçlarını 36 taksitte ödeyebilecekler.