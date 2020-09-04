İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı ve ne zamana kadar devam edecek?
İşten çıkarma yasağı ile birlikte pandemi sürecinde işçinin haklarını korumak amacıyla uygulanan karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 ay daha uzatıldı. 17 Eylül'de süresi dolan işten çıkarma yasağı, bu karar ile birlikte 2 ay daha devam edecek. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman ve hangi gün sona erecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Son olarak 17 Ağustos tarihinde bir ay daha uzatılan işten çıkarma yasağı 17 Eylül tarihinde sona erecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı karar ile 2 ay daha uzatılan işten çıkarma yasağı, böylece bir süre daha uzatılmış oldu. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman ve hangi gün sona erecek? İşte, merak edilen o detaylar
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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül 2020’den itibaren 2 ay daha uzatıldı.
Bu kapsamda işten çıkarma yasağı 17 Kasım tarihine kadar devam edecek.
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17 AĞUSTOS’TA 1 AY UZATILMIŞTI
İş Kanunu’na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemesi yasaklandı. İşverene, çalışanı 3 aylığına ücretsiz izne ayırma imkanı veren geçici maddede, Cumhurbaşkanına da bu süreleri, 30 Haziran 2021’e kadar her defasında en az üçer aylık sürelerle uzatma yetkisi verildi. Bu madde uyarınca, 17 Nisan’da uygulanmaya başlayan işten çıkarma yasağı, 17 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere 1 aylığına uzatılmıştı.