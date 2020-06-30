İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Nakdi destek ve kısa çalışma ödeneği 1 ay uzatıldı
İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sona eren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Corona virüsünde ekonomide alınan önlemlere değinen Erdoğan, kısa çalışma ödeneği ve nakdi destek ödemesinin 1 ay daha uzatıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı açıklamasında, işten çıkarma yasağının uzayacağını belirtti. İşte, işten çıkarma yasağı ile ilgili ayrıntılar.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.15'te başladı. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Erdoğan iş feshi sınırlamasının 1 ay daha devam edeceğini ifade etti. İşte, Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar.
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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek. Bununla bağlantılı olarak iş feshi sınırlaması ve dolayısıyla nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecektir." diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Halkımızdan tek isteğimiz, bu süreçte kurallara uyarak, işlerine, üretimlerine, ülkelerine sahip çıkarak bize destek olmasıdır. İçerideki ve dışarıdaki ortak kanaat Türkiye'nin salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın yıldız ülkelerinden biri olacağı yönündedir."
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BAKAN SELÇUK AÇIKLAMIŞTI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında işten çıkarma yasağının uzayacağını söyledi.
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NTV ekranlarında konuşan Bakan Selçuk "Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz" açıklamasında bulundu.