İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı o tarihe kadar devam edecek!
İşten çıkarma yasağının biteceği tarih, milyonlarca çalışanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs ekonomik tedbirleri kapsamında getirilen işten çıkma yasağı 17 Eylül tarihinden itibaren Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bir süre daha uzatıldı. İşçilerin iş akdinin feshedilmesinin önüne geçen işten çıkma yasağının 2 ay daha uzatılması kararlaştırılmıştı. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte, işten çıkarma yasağının sona ereceği tarihle ilgili ayrıntılar.
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İşçi çıkarma yasağı son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Koronavirüs pandemisi dolayısıyla, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın imzası ile İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı. İşten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanlığı kararıyla 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.
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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR UZADI?
İşten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılması düzenlendi.
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İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı .Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.
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Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağının 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatılmasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı."
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17 AĞUSTOS’TA 1 AY UZATILMIŞTI
İş Kanunu’na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemesi yasaklandı. İşverene, çalışanı 3 aylığına ücretsiz izne ayırma imkanı veren geçici maddede, Cumhurbaşkanına da bu süreleri, 30 Haziran 2021’e kadar her defasında en az üçer aylık sürelerle uzatma yetkisi verildi. Bu madde uyarınca, 17 Nisan’da uygulanmaya başlayan işten çıkarma yasağı, 17 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere 1 aylığına uzatılmıştı.