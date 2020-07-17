İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? Nakdi ücret desteği son tarihi için detaylı bilgiler

İşçi ve işveren desteği olarak yürürlüğe devam eden işten çıkarma yasağı ve nakdi ücret desteği, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak bir süre daha uzatılmıştı. İşten çıkarma yasağı kapsamında işçilerini ücretsiz izne çıkaran kurumlara nakdi ücret desteği veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bin 177 liralık destek ödemelerine belirtilen süreç dahilinde devam edecek. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte, o konuda bazı bilgiler



İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneğindeki bir aylık süre uzatımı 1 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, haziran ayı sonuna kadar başvuruda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir başvuruya gerek bulunmaksızın uzatılacak. Kısa çalışma ödeneğinden aynı işçiler yararlanmaya devam edecek. İşletmenin 3 aylık kısa çalışma süresi dolduysa, bir aylık süre eklenecek. Süresi dolmayan işletmeler için ise süre bitiminden sonra bir aylık süre eklenecek. Koronavirüs nedeniyle yapılan kısa çalışma ödemeleri, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden de düşülmeyecek. İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulaması da bir ay süreyle uzatıldı. Buna göre, işletmelerde bir ay süreyle daha ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işten çıkarma söz konusu olamayacak. Bu süreçte işverenin çalışanını ücretsiz izne çıkarma hakkı ise olacak. Bin 177 liralık ücretsiz izin desteği de bir ay daha geçerli olacak.