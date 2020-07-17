İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? Nakdi ücret desteği son tarihi için detaylı bilgiler
İşten çıkarma yasağı için son tarihin ne zaman olacağını merak eden pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Pandemi süreci nedeniyle olumsuz bir tablo ortaya çıkmasını engellemek amacıyla getirilen işten çıkarma yasağı, işverenlerin ve işçilerin mağduriyetini giderebilmek amacıyla nakdi ücret desteği ya da diğer bir deyişle ücretsiz izin parası ile desteklendi. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? İşte, nakdi ücret desteği için son tarih bilgisi ve bazı detaylar
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İşçi ve işveren desteği olarak yürürlüğe devam eden işten çıkarma yasağı ve nakdi ücret desteği, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak bir süre daha uzatılmıştı. İşten çıkarma yasağı kapsamında işçilerini ücretsiz izne çıkaran kurumlara nakdi ücret desteği veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bin 177 liralık destek ödemelerine belirtilen süreç dahilinde devam edecek. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte, o konuda bazı bilgiler
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneğindeki bir aylık süre uzatımı 1 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, haziran ayı sonuna kadar başvuruda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir başvuruya gerek bulunmaksızın uzatılacak. Kısa çalışma ödeneğinden aynı işçiler yararlanmaya devam edecek. İşletmenin 3 aylık kısa çalışma süresi dolduysa, bir aylık süre eklenecek. Süresi dolmayan işletmeler için ise süre bitiminden sonra bir aylık süre eklenecek. Koronavirüs nedeniyle yapılan kısa çalışma ödemeleri, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden de düşülmeyecek. İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulaması da bir ay süreyle uzatıldı. Buna göre, işletmelerde bir ay süreyle daha ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işten çıkarma söz konusu olamayacak. Bu süreçte işverenin çalışanını ücretsiz izne çıkarma hakkı ise olacak. Bin 177 liralık ücretsiz izin desteği de bir ay daha geçerli olacak.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi genişletiliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020 tarihi korunarak, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecek.
Teklifte ekonominin normalleşmeye başlamasıyla birlikte iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesinin teşvik edilmesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor.
Buna göre, Kovid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.
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İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; Kısa çalışma ödeneği alanlar için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemeyecek.
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Kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti veya kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması ya da nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığının tespiti halinde, iş yeri bu düzenleme kapsamında sağlanan destekten yararlanamayacak veya yersiz yararlanmış sayılacak. Destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek.