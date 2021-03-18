Gündem Haber Giriş: 18 Mart 2021 - 10:42 | 18 Mart 2021 - 10:43

İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? İşte mevcut gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık bir yıldır devam eden 'işten çıkarma yasağı' olarak bilinen uygulamanın ne zaman biteceği merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son Kabine Toplantısı'nın ardından Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili, 'Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.' demişti. Şimdi ise gözler işten çıkarma yasağında. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek?