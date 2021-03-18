İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? İşte mevcut gelişmeler
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık bir yıldır devam eden 'işten çıkarma yasağı' olarak bilinen uygulamanın ne zaman biteceği merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son Kabine Toplantısı'nın ardından Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili, 'Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.' demişti. Şimdi ise gözler işten çıkarma yasağında. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek?
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İşten çıkarma yasağı olarak da bilinen 'iş sözleşmesini işçiye devreden fesih yasağı' son gelişmeleri gündemde kalmayı sürdürüyor. Koronavirüste ekonomik önlemlere yönelik alınan işten çıkarma yasağı ile ilgili son gelişmeler takip ediliyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi 17 Mart’tan itibaren uzatılmış oldu. İşten çıkarma yasağı böylece mayıs ayına kadar uzatılmış oldu. Öte yandan işten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2021 yılının Haziran ayına kadar uzatılma yetkisine sahip.
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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılması düzenlendi.
İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı. Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.