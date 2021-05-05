İşten çıkarma yasağı ne zaman son buluyor? İşte açıklanan tarih

Ancak işverenin ücretsiz izne gönderme hakkı bulunuyor. Böyle bir durumda çalışana ‘Nakdi Ücret Desteği’ veriliyor. Bu destek günlük 47 liradan 50 liraya çıktı. Buna göre aylık bin 500 TL nakdi ücret desteği verilecek.