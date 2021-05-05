İşten çıkarma yasağı ne zaman son buluyor? İşte açıklanan tarih
İşten çıkarma yasağı ile kararname Resmi Gazete’de yayınlandı. 17 Mayıs’a kadar uzatılan yasak ile ilgili yeni uzatma kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla yürürlüğe girdi. İşte, işten çıkarma yasağında son durum...
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İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulaması ise alınan kararlarla 17 Mayıs’a kadar uzatılmıştı. Bu süreç içinde işveren, yakın zamana kadar ‘KOD 29’ olarak tanımlanan belirli durumlarda işten çıkarma yapabiliyor.
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Ancak işverenin ücretsiz izne gönderme hakkı bulunuyor. Böyle bir durumda çalışana ‘Nakdi Ücret Desteği’ veriliyor. Bu destek günlük 47 liradan 50 liraya çıktı. Buna göre aylık bin 500 TL nakdi ücret desteği verilecek.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nun, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması düzenlendi.