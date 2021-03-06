İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? İşte işçi çıkarma yasağında son durum
İşten çıkarma yasağı, milyonlarca çalışanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs pandemi döneminde getirilen işten çıkarma yasağı olarak da bilinen, iş sözleşmesini feshetme yetkisini çalışanlara veren işten çıkarma yasağı, ocak ayında Resmi Gazete'de yayınlanarak uzatılmıştı. Ancak iş kanununa eklenen madde gereği, Cumhurbaşkanı'nın işten çıkarma yasağını 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya yetkisi bulunuyor. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte, ayrıntılar.
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İşten çıkarma yasağı için son gelişmeler çalışanlar tarafından takip ediliyor. 17 Ocak'ta bitmesi beklenirken uzatılan işten çıkarma yasağı Resmi Gazete'de yayımlanarak mart ayına kadar devam etmesi kararlaştırılmıştı. İşsizliğin önüne geçebilmek için getirilen işten çıkarma yasağında son tarih belli oldu. 17 Mart’ta sona erecek olan işten çıkarma yasağı da mayıs ortasına kadar uzatıldı.
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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre işten çıkarma yasağının süresinde uzatılmaya gidildi. Pandemi sürecinde başlayan kısa çalışma ödeneği son kez 31 Mart’a kadar devam edecek. 17 Mart’ta sona erecek olan işten çıkarma yasağı da mayıs ortasına kadar uzatıldı.
İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.
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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI HAZİRAN AYINA KADAR UZATILABİLİR
İş kanuna eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası hükmü, Cumhurbaşkanı’na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya yetki veriyor.
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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR
Çalışanının işten ayrılışını, SGK’ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için ‘03’, işçinin haklı nedenle feshi için ’25’, işverenin haklı nedenle feshi için ‘29’ ve işyeri kapanması için ‘17’ no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.
Fesih kapsamına girmeyen durumlar:
İş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,