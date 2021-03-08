İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Son tarih belli oldu

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR? Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izinde ise farklı bir takvimlendirme üzerinde çalışılıyor. Her iki düzenleme de 17 Mart’ta bitiyor. Ancak genel eğilim, bu iki düzenlemenin Nisan veya Mayıs ayı ortasına kadar uzatılması. İki aylık bir uzatmanın daha olası olduğu belirtiliyor. Ocak ayı verilerine göre, 883 bin kişi ücretsiz izinde bulunuyor. Bu kişilere İşsizlik Sigortası Fonu’ndan nakdi ücret desteği ödemesi yapılıyor. Ödeme miktarı da, bin 420 TL. Sadece kısa çalışma uygulamasının bitirilmesi, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının sürmesi durumunda, bazı işletmelerin çalışanlarını ücretsiz izne kaydırabileceği belirtiliyor.



Hafta içinde işçileri temsilen Türk-İş, işverenleri temsilen TİSK, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’la görüştü. Bu görüşmede de, iki tarafın ortak görüşü olarak, kısa çalışma uygulamasının uzatılması ve kısa çalışma, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının eş zamanlı olarak uygulamadan kaldırılması talep edildi. İş dünyasından da kısa çalışmanın uzatılmaması durumunda, istihdamın olumsuz etkileneceği ve özellikle hizmetler sektöründeki işletmelerin henüz buna hazır olmadığı açıklamaları geliyor.